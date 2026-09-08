Διπλωματική «βόμβα» του Ισραήλ: Κλείνει το Βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ μετά τις κυρώσεις του Λονδίνου

Ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, προέβη προ ολίγου σε δηλώσεις, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ότι παρεμβαίνει στις εκλογές του Ισραήλ, οι οποίες θα διεξαχθούν στα τέλη Οκτωβρίου.

Λέει ότι ο πληθυσμός του Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά ένα παλαιστινιακό κράτος και κατηγορεί τη Βρετανική κυβέρνηση ότι τροφοδοτεί τον αντισημιτισμό. Ανακοίνωσε, σε αυτό το πλαίσιο, ότι το Ισραήλ θα κλείσει το προξενείο της Βρετανίας στην Ιερουσαλήμ.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την δήλωση του υπουργού Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Εντ Μίλιμπαντ, στο Κοινοβούλιο ότι η χώρα του θα απαγορεύσει την εισαγωγή αγαθών από ισραηλινούς οικισμούς στην παράνομα κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Τα 4 αντίμετρα του Ισραήλ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, ανακοίνωσε ακολούθως τέσσερα «αντίμετρα» κατά του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το κλείσιμο του βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ Η απομάκρυνση Βρετανών εκπροσώπων από το Διεθνές Κέντρο Υποστήριξης της Γάζας στο Κιριάτ Γκατ στο νότιο Ισραήλ Ο τερματισμός των βρετανικών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης των δυνάμεων της Παλαιστινιακής Αρχής στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια Η άρνηση εισόδου στο Ισραήλ σε 12 Βρετανούς αιρετούς αντιπροσώπους και άλλους Βρετανούς υπηκόους που εμπλέκονται σε αντισημιτικές και αντι-ισραηλινές δραστηριότητες, καθώς και σε όσους αρνούνται την ίδια την ύπαρξη του Κράτους του Ισραήλ

Έντεκα χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, του Καναδά, της Ισπανίας και της Πολωνίας, θα εφαρμόσουν τις ίδιες κυρώσεις στους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, οι οποίες είναι παράνομες βάσει του διεθνούς δικαίου.