Διπλωματική κρίση μεταξύ Ουκρανίας και Ισραήλ για τα σιτηρά από κατεχόμενα εδάφη

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στο Κίεβο κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών μετά την άφιξη στο λιμάνι της Χάιφας πλοίων που μετέφεραν ουκρανικά σιτηρά τα οποία έκλεψαν οι ρωσικές δυνάμεις, ανακοίνωσε σήμερα ο ΥΠΕΞ της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι η παράνομη διακίνηση «κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών» από τη Ρωσία θα μπορούσε να υπονομεύσει τις φιλικές σχέσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ισραήλ.

Στα μέσα Απριλίου, το Κίεβο είχε ήδη ενημερώσει τις ισραηλινές αρχές για την άφιξη ενός άλλου πλοίου στη Χάιφα που μετέφερε σιτηρά από κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας.

«Προειδοποιούμε για άλλη μια φορά το Ισραήλ να μην δεχθεί αυτά τα κλεμμένα σιτηρά και βλάψει τις σχέσεις μας», υπογραμμίζει ο Σιμπίχα, προαναγγέλλοντας πως στον ισραηλινό πρεσβευτή θα επιδοθεί νότα διαμαρτυρίας το πρωί της Τρίτης.