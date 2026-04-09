Διπλωματικό επεισόδιο στη Γαλλία: Κατηγορεί τον Ούγγρο ΥΠΕΞ ως «κοριό» της Ρωσίας

Ο κορυφαίος διπλωμάτης στη Γαλλία έκανε σήμερα λόγο για μια «προδοσία» εκ μέρους της Ουγγαρίας, μετά την αποκάλυψη τηλεφωνικών συνομιλιών που φανερώνουν την υποστήριξη του Ούγγρου ΥΠΕΞ στον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, μετά από συνεδριάσεις των υπουργών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Είναι μια προδοσία της απαίτησης για αλληλεγγύη που είναι επιβεβλημένη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό μιλώντας στο ραδιοσταθμό France Inter.

«Αν θέλουμε να είμαστε ισχυροί μέσα σ' ένα κόσμο στον οποίο προβάλλουν οι νέες αυτοκρατορίες, τότε οφείλουμε να είμαστε ενωμένοι και οφείλουμε να είμαστε αλληλέγγυοι», πρόσθεσε.

Γαλλία: «Χωρίς ενότητα, θα γίνουμε υποτελείς»

«Μας συμβαίνει να διαφωνούμε μεταξύ μας, ακόμα και για ζητήματα στρατηγικής. Όμως αυτό που πρέπει να επικρατεί είναι η ενότητα, χωρίς την οποία θα γίνουμε οι υποτελείς, τα παιγνίδια των αυτοκρατοριών, κάτι που αρνούμαστε», συνέχισε.

Μια κοινοπραξία ανατολικοευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης, αποτελούμενη από τους οργανισμούς The Insider, VSquare και Delfi, υποστήριξε στις 31 Μαρτίου πως ο Πέτερ Σιγιάρτο, ο οποίος πρόσκειται στον φιλορώσο εθνικιστή πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, είχε προσφέρει στη Μόσχα, σε «απ' ευθείας γραμμή» μαζί της κυρίως μέσω του ομολόγου του, του Σεργκέι Λαβρόφ, «στρατηγικές πληροφορίες για κρίσιμης σημασίας ζητήματα».

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό υπενθύμισε πως οι σύνοδοι στις Βρυξέλλες γίνονται με διαφορετικά σχήματα.

«Υπάρχουν κάποιες συνεδριάσεις στις οποίες οι σύμβουλοι είναι παρόντες, άλλες στις οποίες δεν είναι παρόντες. Και έχουμε επίσης πολλές άλλες ευκαιρίες να συνομιλούμε στο πλαίσιο άλλων σχημάτων», υπογράμμισε.

«Όμως προφανώς (...) αυτή η αποκάλυψη (...) δημιουργεί αμφιβολίες για την ακεραιότητα των συνομιλιών μας», είπε. «Και γι' αυτό καλούμε τον Βίκτορ Όρμπαν όχι μόνο να κρατάει το λόγο του, αλλά επίσης να κάνει σεβαστή την αρχή της αλληλεγγύης», συνέχισε.

Μετά την αποκάλυψη αυτών των συνομιλιών, ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών είχε καταγγείλει μια εξωτερική «ανάμειξη» στην προεκλογική εκστρατεία ενόψει των ουγγρικών βουλευτικών εκλογών, στις οποίες ο Όρμπαν διεκδικεί μια πέμπτη διαδοχική θητεία.