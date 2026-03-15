Διπλωματικός Πυρετός: Τηλεφώνημα Στάρμερ σε Τραμπ για τον εφιάλτη στα Στενά του Ορμούζ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κίρ Στάρμερ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ το απόγευμα της Κυριακής (16/3) για να συζητήσουν την «τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή», όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.
Συζήτησαν επίσης τη «σημασία της επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, προκειμένου να τερματιστεί η διακοπή της παγκόσμιας ναυτιλίας, η οποία οδηγεί σε αύξηση του κόστους σε παγκόσμιο επίπεδο».
Η εκπρόσωπος προσέθεσε πως ο Βρετανός πρωθυπουργός «εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του για τους Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης» και ότι οι δύο ηγέτες «συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή».
Ο Στάρμερ μίλησε επίσης με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ για τον αντίκτυπο του συνεχιζόμενου κλεισίματος των Στενών στη διεθνή ναυτιλία.
Η εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ ανέφερε ότι οι Στάρμερ και Κάρνεϊ συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα (16/3).
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.