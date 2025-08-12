Το δίπολο στρατού, πολιτικών στο Ισραήλ για τη Γάζα: Τα ψυχολογικά «τεστ» και οι συμπάθειες

«Χωρισμένο» στα δύο είναι το Ισραήλ τόσο με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του υπουργικού συμβουλίου για «κατάληψη» της Πόλης της Γάζας, όσο και ευρύτερα καθώς όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ της χώρας, στρατιωτική και πολιτική εξουσία φαίνονται πως κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση χωρίς σύμπλευση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του παραπάνω φαινομένου συνιστά η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, με τον Αρχηγό του Επιτελείου, Αντισυνταγματάρχη Εγιάλ Ζαμίρ, την οποία τα ΜΜΕ της χώρας δεν τη χαρακτηρίζουν «τυχαία».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ίδια μέσα, ανάλογες αντιπαραθέσεις αποτελούν μέρος της συνεχιζόμενης και συστηματικής προσπάθειας της κυβέρνησης Νετανιάχου να μετατρέψει ανώτερους δημόσιους υπαλλήλους, ακόμα και στρατιωτικούς, σε πολιτικούς «πιστούς» που θα ενεργούν σύμφωνα με τη βούληση των πολιτικών χωρίς να τους αμφισβητούν, ή έστω να προβάλλουν τα δικά τους επιχειρήματα.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνεννόηση με τον Εγιάλ Ζαμίρ | AP

Γιατί το Ισραήλ είναι «χωρισμένο» στα δύο

Τα ίδια ΜΜΕ κάνουν λόγο πως πρόκειται για μία συστηματική ταπείνωση και υπονόμευση του κύρους του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, καθώς ο Αντισυνταγματάρχης προέβαλε μία διαφορετική θέση ως προς την κατάληψη της Γάζας.

Οι διορισμοί στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) με βαθμό αντισυνταγματάρχη και άνω ήταν πάντα ένα ευαίσθητο ζήτημα, και στο παρελθόν έχουν καταγραφεί συγκρούσεις γύρω από αυτούς. Για παράδειγμα, ο Εχούντ Μπαράκ, ως Υπουργός Άμυνας, καθυστέρησε τον διορισμό του Γκάμπι Ασκενάζι σε ανώτερη θέση στο Γενικό Επιτελείο, όταν αυτός έγινε από τον Αρχηγό του Επιτελείου Σαούλ Μοφάζ, λόγω έλλειψης προσωπικής συμπάθειας.

Άλλα παραδείγματα περιελάμβαναν μια σύγκρουση μεταξύ του Κατς και του πρώην Αρχηγού του Επιτελείου Χέρζι Χαλεβί, όταν ο υπουργός απαίτησε την αναβολή των διορισμών μέχρι να ολοκληρωθούν οι πολεμικές έρευνες και να διευκρινιστεί ο ρόλος των αξιωματικών που διορίστηκαν μετά το μακελειό της 7ης Οκτωβρίου.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για κάθε συζήτηση ανακατανομής στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, λαμβάνει χώρα μια μακρά και δομημένη διαδικασία, κατά την οποία διεξάγεται συστηματική επαγγελματική και ψυχολογική αξιολόγηση για κάθε υποψήφιο για προαγωγή στον βαθμό του αντισυνταγματάρχη και άνω, από μια λίστα συστάσεων από τους διοικητές των διοικήσεων και τους επικεφαλής των κλάδων, περιγράφουν τα ισραηλινά ΜΜΕ.

Συνήθως υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι για τις θέσεις του ταξίαρχου, με τους πιο αναγνωρισμένους από αυτούς να είναι οι διοικητές μαχητικών τμημάτων. Οι επαγγελματικές, ψυχολογικές και κοινωνικές αξιολογήσεις διεξάγονται από επαγγελματίες και παρουσιάζονται όχι μόνο στο Φόρουμ του Γενικού Επιτελείου, αλλά χρησιμεύουν και ως βάση για τη συζήτηση ανακατανομής με επικεφαλής τον Αρχηγό του Επιτελείου, συνεχίζουν.

Μια τέτοια συζήτηση, όπως αυτή που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ και έληξε στη 01:00 το ξημέρωμα, διαρκεί πολύ και τα αποτελέσματά της δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων. Συχνά συμβαίνει το Φόρουμ του Γενικού Επιτελείου να αποφασίζει να διορίσει έναν αξιωματικό σε μια θέση που δεν είναι αυτή που θα προτιμούσε ο ίδιος ο Αρχηγός του Επιτελείου.

Πρώην αρχηγοί επιτελείων καταθέτουν ότι οι συζητήσεις για την ανακατανομή διεξάγονται με σοβαρότητα, διαρκούν πολλές ώρες και οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτές είναι, ως επί το πλείστον, εντελώς τεκμηριωμένες και επικεντρώνονται στις δεξιότητες και την ικανότητα διοίκησης του αξιωματικού που έχει οριστεί για ανώτερη και υπεύθυνη θέση, η οποία περιλαμβάνει την καθοδήγηση μαχητών στη μάχη. Ο νόμος ορίζει ότι ο Αρχηγός του Επιτελείου διορίζει ανώτερους αξιωματικούς από τον βαθμό του αντισυνταγματάρχη και άνω και τους προάγει σε βαθμό επικεφαλής του οργανισμού.

Ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος είναι ο κυβερνητικός επόπτης της λειτουργίας των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, είναι εξουσιοδοτημένος να εγκρίνει ή να απορρίψει τους διορισμούς που του προτείνει ο Αρχηγός του Επιτελείου, αφού αυτοί γίνουν δεκτοί στο φόρουμ του Γενικού Επιτελείου. Ωστόσο, εδώ και δεκαετίες είναι σύνηθες το Γραφείο του Αρχηγού του Επιτελείου να διαβιβάζει στο Γραφείο του Υπουργού Άμυνας - δηλαδή στον στρατιωτικό γραμματέα του - τις «ομάδες διορισμών», τον κατάλογο των υποψηφίων που θα τεθούν για συζήτηση σχετικά με την ανακατανομή, ακόμη και πριν αποφασιστεί ποιος από αυτούς θα εκλεγεί στην πραγματικότητα στη θέση.

Με πληροφορίες από Ynet Israel