Do it like Mamdani: Εκατοντάδες συμμετείχαν ως κριτές στον διαγωνισμό σωσιών του δημάρχου

Πλήθος ανθρώπος συγκεντρώθηκε στο διάσημο πάρκο Washington Square της Νέας Υόρκης την Κυριακή για να κρίνουν έναν διαγωνισμό σωσίας του δημάρχου Ζόχραν Μαμντάνι, όπως μεταδίδει το APNews.

Αγαπημένος το κοινού ήταν ο Αμάντεο Φόυσκα που εμφανίζεται με μπλούζα των πρωταθλητών του NBA, ενώ είχε παρόμοια μούσια και κούρεμα. Έτσι, κατάφερε να κερδίσει ένα βραβείο 100 δολαρίων.

Ο Μαμντάνι, ένας δημοκρατικός σοσιαλιστής που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο, έχει συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό ακολούθων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μεταξύ των νεότερων κατοίκων. Η εκδήλωση χρηματοδοτήθηκε από την εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης Sonder.

Η ατζέντα του Μαμντάνι ως δημάρχου επικεντρώνεται στην επαναπροσδιορισμό της εξουσίας της κυβέρνησης προς την υποστήριξη της εργατικής τάξης της πόλης που αγωνίζεται.

Εννέα συμμετέχοντες, πολλοί με τρίχες προσώπου παρόμοιες με του Μαμντάνι, ήρθαν ντυμένοι με μυριάδες στυλ Μαμντάνι, συμπεριλαμβανομένου του καφέ κοστουμιού που φορούσε ο Μαμντάνι κατά την προεκλογική του εκστρατεία για το 2025, κόκκινες και μαύρες γραβάτες με σχέδια, επίσημα παπούτσια, σκούρα μπλε και μαύρα κοστούμια και ασημένια δαχτυλίδια. Ένας από τους συμμετέχοντες εμφανίστηκε χωρίς μπλούζα αλλά φορώντας ποδιά, μια αναφορά σε ένα ραπ μουσικό βίντεο που έκανε ο Μαμντάνι το 2019.

Στους άνδρες έγινε μία ερώτηση στον διαγωνισμό, να ονομάσουν την αγαπημένη τους πίτσα, και ο νικητής κρίθηκε από το ποιος πήρε τα περισσότερα χειροκροτήματα.

Οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν αρχικά στο πάρκο, αλλά η αστυνομία τους είπε ότι έπρεπε να φύγουν επειδή δεν είχαν λάβει άδεια. Έτσι, μετακινήθηκαν ακριβώς έξω από το πάρκο για τον διαγωνισμό.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που συγκεντρώθηκαν σωσίες του Μαμντάνι . Ένας παρόμοιος διαγωνισμός διεξήχθη στο Μπρούκλιν το 2025, όταν ο Μαμντάνι έκανε προεκλογική εκστρατεία για τη δημαρχεία της Νέας Υόρκης.