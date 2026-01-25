Μάρτυρες διαψεύδουν τον Τραμπ για τη δολοφονία του Άλεξ Πρέτι: «Δεν κρατούσε όπλο όταν τον πλησίασε η ICE»

Δύο μάρτυρες της δολοφονίας του Άλεξ Πρέτι κατέθεσαν με ένορκες καταθέσεις ότι ο 37χρονος νοσηλευτής μονάδας εντατικής θεραπείας δεν κρατούσε όπλο όταν πλησίασε ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη το Σάββατο, αντικρούοντας ισχυρισμό αξιωματούχων της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι επιχείρησαν να παρουσιάσουν τον πυροβολισμό ενός άνδρα πεσμένου στο έδαφος ως πράξη αυτοάμυνας.

Οι καταθέσεις τους περιλαμβάνονται σε ένορκες δηλώσεις που κατατέθηκαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Μινεσότα αργά το Σάββατο, λίγες μόλις ώρες μετά τον θάνατο του Πρέτι, στο πλαίσιο αγωγής που άσκησε η ACLU εκ μέρους διαδηλωτών της Μινεάπολης κατά της Κρίστι Νόεμ και άλλων αξιωματούχων του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας που διευθύνουν την επιχείρηση καταστολής της μετανάστευσης στην πόλη.

H μια μάρτυρας, σύμφωνα με τον Guardian, που κατέγραψε το καθαρότερο βίντεο του θανατηφόρου πυροβολισμού· ο άλλος είναι γιατρός που ζει κοντά και δήλωσε ότι αρχικά εμποδίστηκε από ομοσπονδιακούς αξιωματικούς να παράσχει ιατρική βοήθεια στο θύμα των πυροβολισμών. Τα ονόματα και των δύο μαρτύρων έχουν απαλειφθεί από τα δημόσια διαθέσιμα έγγραφα.

Στην κατάθεσή της, η γυναίκα που βιντεοσκόπησε το περιστατικό από πολύ κοντινή απόσταση πίσω από τον Πρέτι, φορώντας ροζ παλτό, αυτοπροσδιορίστηκε ως «παιδική διασκεδάστρια που ειδικεύεται στη ζωγραφική προσώπου». Κατέθεσε ότι βρέθηκε στο σημείο καθ’ οδόν προς τη δουλειά της, επειδή «έχω εμπλακεί στην παρατήρηση όσων συμβαίνουν στην κοινότητά μου, γιατί είναι τόσο σημαντικό να τεκμηριώνουμε τι κάνει το ICE στους γείτονές μου».

Περιέγραψε τη φρικτή σκηνή κατά την οποία ο Πρέτι ακινητοποιήθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες αφού πήγε να βοηθήσει μια άλλη παρατηρήτρια, την οποία οι πράκτορες είχαν σπρώξει στο έδαφος. Ένας ομοσπονδιακός πράκτορας στη συνέχεια ψέκασε με χημικό παράγοντα τα πρόσωπα του Πρέτι και της γυναίκας που εκείνος προσπάθησε να βοηθήσει.

Μινεσότα: Τι αναφέρουν οι μαρτυρίες

Η γυναίκα κατέθεσε ότι δεν είδε καμία ένδειξη πως ο Πρέτι κρατούσε όπλο σε οποιαδήποτε στιγμή.

Είπε: «Οι πράκτορες τράβηξαν τον άνδρα στο έδαφος. Δεν τον είδα να αγγίζει κανέναν από αυτούς – δεν ήταν καν στραμμένος προς το μέρος τους. Δεν φαινόταν να προσπαθεί να αντισταθεί, απλώς προσπαθούσε να βοηθήσει τη γυναίκα να σηκωθεί. Δεν τον είδα με όπλο. Τον πέταξαν κάτω. Τέσσερις ή πέντε πράκτορες τον είχαν στο έδαφος και απλώς άρχισαν να τον πυροβολούν. Τον πυροβόλησαν τόσες πολλές φορές… δεν ξέρω γιατί τον πυροβόλησαν. Απλώς βοηθούσε. Ήμουν πέντε πόδια μακριά του και απλώς τον πυροβόλησαν…»

Συνέχισε: «Έχω διαβάσει τη δήλωση του DHS για το τι συνέβη και είναι λανθασμένη. Ο άνδρας δεν πλησίασε τους πράκτορες με όπλο. Τους πλησίασε με μια κάμερα. Απλώς προσπαθούσε να βοηθήσει μια γυναίκα να σηκωθεί και τον έριξαν στο έδαφος.

«Νιώθω φόβο. Έχουν περάσει μόνο λίγες ώρες από τότε που πυροβόλησαν έναν άνδρα μπροστά μου, και δεν αισθάνομαι ότι μπορώ να πάω σπίτι, γιατί άκουσα ότι οι πράκτορες με αναζητούσαν. Δεν ξέρω τι θα κάνουν οι πράκτορες όταν με βρουν. Ξέρω όμως ότι δεν λένε την αλήθεια για ό,τι συνέβη».

Ο δεύτερος μάρτυρας, ένας 29χρονος γιατρός, δήλωσε στην κατάθεσή του ότι είδε τον πυροβολισμό από το παράθυρο του διαμερίσματός του κοντά στο σημείο. Πριν από τον πυροβολισμό, όπως είπε, μπορούσε να δει τον Πρέτι να φωνάζει στους πράκτορες, αλλά «δεν τον είδα να επιτίθεται στους πράκτορες ή να κραδαίνει οποιοδήποτε όπλο».

Μετά τον πυροβολισμό, όταν ο γιατρός προσπάθησε να παράσχει ιατρική βοήθεια, αρχικά εμποδίστηκε. «Στην αρχή οι πράκτορες του ICE δεν με άφηναν να περάσω», είπε. «Όμως κανένας από τους πράκτορες του ICE που βρίσκονταν κοντά στο θύμα δεν έκανε ΚΑΡΠΑ, και μπορούσα να καταλάβω ότι το θύμα ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Επέμεινα να μου επιτρέψουν να τον εξετάσω».

Όταν τελικά κατάφερε να τους πείσει να τον αφήσουν να περάσει, είπε ότι μπερδεύτηκε ως προς το γιατί το θύμα βρισκόταν στο πλάι, αλλά αντί να ελέγξουν τον σφυγμό του ή να κάνουν ΚΑΡΠΑ, οι αξιωματικοί «φαίνονταν να μετρούν τα τραύματα από σφαίρες».

Το θύμα είχε «τουλάχιστον τρία τραύματα από σφαίρες στην πλάτη», είπε ο γιατρός, καθώς και ένα στο άνω αριστερό μέρος του θώρακα και ένα ακόμη πιθανό τραύμα από σφαίρα στον λαιμό.

«Έλεγξα για σφυγμό, αλλά δεν ένιωσα κανέναν», είπε. Οι καταθέσεις των μαρτύρων, σε συνδυασμό με βιντεοληπτικό υλικό που εξέτασε ο Guardian, αντικρούουν ευθέως τους ισχυρισμούς ανώτερων αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων του προέδρου, της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας και του Γκρεγκ Μποβίνο, διοικητή της συνοριοφυλακής, οι οποίοι χαρακτήρισαν τον Πρέτι «ένοπλο» που πλησίασε τους ομοσπονδιακούς πράκτορες «κραδαίνοντας» όπλο και απείλησε να τους «σφαγιάσει».