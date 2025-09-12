Δολοφονία Κερκ: Η στιγμή διαφυγής του δολοφόνου εν μέσω πανικού - Πάνω από 7.000 μαρτυρίες στο FBI

Νέες φωτογραφίες και βίντεο ντοκουμέντο από τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ έδωσε στη δημοσιότητα το FBI, με το ανθρωποκυνηγητό να συνεχίζεται και μάλιστα να δίνεται αμοιβή 100.000 δολαρίων για βάσιμη πληροφορία που θα οδηγήσει στον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Την ίδια ώρα, ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, απηύθυνε δημόσια έκκληση για βοήθεια στην εξιχνίαση της δολοφονίας του 31χρονου.

Το FBI δημοσιεύει βίντεο του υπόπτου όπου μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, πηδά από μια στέγη και τρέχει μακριά από τον τόπο του εγκλήματος. Τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν από τη στέγη περιλαμβάνουν αποτυπώματα παπουτσιών, αποτύπωμα αντιβραχίου και αποτύπωμα παλάμης. Το όπλο και τα πυρομαχικά του δράστη βρέθηκαν σε μια δασώδη περιοχή κοντά στο πανεπιστήμιο.

Διαβάστε επίσης: Τσάρλι Κερκ: O νεομάρτυρας του τραμπισμού που έκανε την πρόκληση καριέρα

«Δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς τη βοήθεια του κοινού», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κοξ, προσθέτοντας ότι το FBI έχει ήδη λάβει πάνω από 7.000 μαρτυρίες και πληροφορίες.

Το βίντεο δείχνει ένα άτομο να φοράει καπέλο, γυαλιά ηλίου και μαύρη μπλούζα με μακριά μανίκια, να τρέχει πάνω σε στέγη κτιρίου, να κατεβαίνει από την άκρη της και να πέφτει στο έδαφος. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης πυροβόλησε μία φορά και στη συνέχεια διέφυγε σε γειτονιά, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ταυτοποιηθεί.

BREAKING: Authorities share new video of person of interest in assassination of Charlie Kirk. pic.twitter.com/Wkkmq0L9jX — Fox News (@FoxNews) September 12, 2025

Οι συνθήκες της δολοφονίας αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για την αυξανόμενη απειλή της πολιτικής βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία τα τελευταία χρόνια καταγράφεται και από τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος. Η δολοφονία προκάλεσε καταδίκη από πολιτικούς ηγέτες και των δύο κομμάτων.

Διαβάστε επίσης: Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Τι ξέρουμε για τους υπόπτους - «Πολιτική δολοφονία» υποστηρίζουν οι αρχές

Τι έγραφαν πάνω τους οι σφαίρες

Το όπλο της δολοφονίας είναι ένα ισχυρό τουφέκι με βιδωτό μηχανισμό. Μάλιστα, οι σφαίρες μέσα στο τουφέκι, φέρεται να είναι χαραγμένες με μηνύματα τρανς και αντιφασιστικής ιδεολογίας, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η Wall Street Journal, επικαλούμενη ένα ενημερωτικό δελτίο της Αστυνομίας και μια πηγή που γνωρίζει στοιχεία της έρευνας.

Ο 31χρονος Κερκ, ήταν ινφλουένσερ με μεγάλη επιρροή στους νέους και τον αποκαλούσαν «φωνή του Τραμπ». Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε μάλιστα ότι θα του απονείμει το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας.

Ο δολοφονημένος ακροδεξιός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον βρούμε και δεν είμαστε σίγουροι πόσο μακριά έχει φτάσει, αλλά θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό», δήλωσε ο επικεφαλής πράκτορας του FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι, Ρόμπερτ Μπολς σε συνέντευξη Τύπου, για τις έρευνες προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης.

Σύμφωνα με τον Μπολς, ο δράστης δεν κρύβεται στη δασώδη περιοχή. «Περπατήσαμε μέσα στο δάσος και το ασφαλίσαμε», είπε χαρακτηριστικά.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

Από την πλευρά του, ο επίτροπος του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, Μπο Μέισον, αναφέρθηκε στις κινήσεις του δράστη πριν και μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Όπως ανέφερε, ο δράστης έφτασε στο πανεπιστήμιο στις 11:52 π.μ. τοπική ώρα. Οι ερευνητές έχουν παρακολουθήσει τις κινήσεις του μέσω των κλιμακοστασίων μέχρι την οροφή και κατά μήκος της μέχρι το «σημείο της επίθεσης».

Μετά την επίθεση, οι ερευνητές εντόπισαν τις κινήσεις του ύποπτου μέσα στο κτήριο, όπου πήδηξε από την οροφή και στη συνέχει διέφυγε από το πανεπιστήμιο προς μια γειτονιά.

Ο δράστης φαίνεται να είναι «σε ηλικία φοιτητή» και πιστεύεται ότι αναμίχθηκε με τους φοιτητές στο κάμπους του πανεπιστημίου Utah Valley προκειμένου να διαφύγει τη σύλληψη.

We're releasing additional photos of the person of interest in connection with the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University. Please send all tips available to: https://t.co/XXzYBH1GkE pic.twitter.com/DgLOlrU6Cx — Utah Public Safety (@UtahDPS) September 12, 2025

To FBI τόνισε ακόμα ότι έχει καθαρές εικόνες του φερόμενου ως δράστη. Τοπικοί αστυνομικοί αξιωματούχοι της Γιούτα είπαν ότι διαθέτουν οπτικοακουστικό υλικό όπου φαίνεται καθαρά και δεν πιστεύουν ότι η κοινότητα βρίσκεται σε κίνδυνο.

«Έχουμε βίντεο καλής ποιότητας αυτού του ατόμου. Δεν θα το δημοσιοποιήσουμε προς το παρόν», είπε ο Μπο Μέισον. «Εξετάζουμε διάφορες τεχνολογίες και μεθόδους για να ταυτοποιήσουμε αυτό το άτομο», προσέθεσε.

Ερωτηθείς αν το FBI γνωρίζει την ταυτότητα του δράστη, ο Ρόμπερτ Μπολς, απάντησε ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει λεπτομέρειες σχετικά με την εν εξελίξει έρευνα.

The FBI is releasing video of the shooter who murdered Charlie Kirk at Utah Valley University on September 10, 2025. Following the shooting, the individual jumps from a rooftop and runs away from the location. Trace evidence collected from the rooftop includes shoe impressions, a… pic.twitter.com/hDVVFKUhYl — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 12, 2025

«Όσον αφορά στην κατάσταση για την κοινότητα, μπορώ να σας πω ότι επρόκειτο για στοχευμένη ενέργεια. Δεν πιστεύουμε ότι η κοινότητα διατρέχει κίνδυνο. Ωστόσο, εξαντλούμε κάθε μέσο για να τον βρούμε και θα το κάνουμε», ανέφερε ακόμα ο Μπολς.

Η οικογένεια του Κερκ «είναι συντετριμμένη», περιέγραψαν ακόμα οι αξιωματούχοι προσθέτοντας: «Μπορώ μόνο να φανταστώ τι περνάνε».

Παράλληλα, καθώς οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, οι αξιωματούχοι κάλεσαν τους πολίτες να μην παρενοχλεί τα άτομα που ανακρίνονται από την αστυνομία.

THIS IS INSANE pic.twitter.com/nHtkeAY9T6 — Matt Wallace (@MattWallace888) September 12, 2025

«Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίσαμε δύο άτομα που παρουσίασαν ενδιαφέρον. Τα ανακρίναμε και αφού τα αφήσαμε ελεύθερα, απαλλάχθηκαν από κάθε υποψία. Τα άτομα αυτά δέχτηκαν κριτική και απειλές», δήλωσε ο Μπο Μέισον.

«Αυτά τα άτομα δεν ήταν ύποπτοι. Ήταν άτομα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον», πρόσθεσε ο Μέισον. «Δεν τους αξίζει αυτή η παρενόχληση», συμπλήρωσε.

