Συγκλονίζουν οι εξελίξεις για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή και συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κερκ (Charlie Kirk) μετά από πυροβολισμούς στη Γιούτα και τώρα το στοίχημα για τις αρχές στις ΗΠΑ, είναι να εντοπίσουν τον δράστη ο οποίος παραμένει ακόμα άφαντος.

Δύο ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση, αλλά στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι. Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, χαρακτήρισε το περιστατικό «πολιτική δολοφονία», παρά το γεγονός ότι το κίνητρο και η ταυτότητα του δράστη παραμένουν ασαφή.

Δολοφονία Τσάρλι Κέρκ: Τι δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ

Σε ένα βίντεο μήνυμα από το Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε ότι η κυβέρνησή του θα εντοπίσει τον ύποπτο.

«Η κυβέρνησή μου θα βρει όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την φρικαλεότητα και σε άλλες πολιτικές βιαιότητες, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που τις χρηματοδοτούν και τις υποστηρίζουν», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Κερκ πυροβολήθηκε ενώ μιλούσε σε ένα πλήθος περίπου 3.000 ατόμων στο Πανεπιστήμιο Utah Valley (UVU) στο Όρεμ, κοντά στο Σολτ Λέικ Σίτι. Βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο έδειξε τον Κερκ να ερωτάται από ένα μέλος του κοινού για τη βία με όπλα λίγα λεπτά πριν πυροβοληθεί.

Το βίντεο δείχνει φοιτητές να τρέχουν πανικόβλητοι ακούγοντας τους πυροβολισμούς. Ο Κερκ μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου αργότερα πέθανε, σύμφωνα με τις αρχές. =

Τσάρλι Κέρκ: Από ταράτσα ο πυροβολισμός

Ο Μπο Μέισον, επίτροπος του υπουργείου δημόσιας ασφάλειας της Γιούτα, δήλωσε ότι οι ερευνητές εξετάζουν τις εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας του ύποπτου, ο οποίος φορούσε σκούρα ρούχα και πιθανόν πυροβόλησε «από μεγάλη απόσταση» από μια στέγη.

«Αυτός ο πυροβολισμός βρίσκεται ακόμη υπό ενεργό έρευνα», δήλωσε σε ενημέρωσή του το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα - το οποίο καλύπτει τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου στην πολιτεία.

🔎 Charlie Kirk Rooftop: Zoomed in & slowed down



There’s clearly a person running on top of the roof. If you look closely they are carrying something. It drops near the end https://t.co/iaVcow6Sti pic.twitter.com/1F79roWZwi — Intrinsic (@intrinsicvalyou) September 10, 2025

Σε «καραντίνα» η πανεπιστημιούπολη στη Γιούτα

Την Τετάρτη το βράδυ, η πανεπιστημιούπολη του UVU στο Όρεμ παρέμεινε σε καραντίνα, με κώνους κυκλοφορίας και λαμπερά περιπολικά να μπλοκάρουν κάθε είσοδο.

Στο κοντινό περιφερειακό νοσοκομείο Timpanogos, όπου μεταφέρθηκε ο Κερκ μετά τους πυροβολισμούς και ανακηρύχθηκε νεκρός, περίπου δώδεκα άτομα πραγματοποίησαν αγρυπνία - μία από τις πολλές που έλαβαν χώρα εκείνο το βράδυ σε όλη την περιοχή - στην είσοδο του νοσοκομείου.



Πηγή: The Guardian