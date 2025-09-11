Δολοφονία Κερκ: Οι πρώτες αντιδράσεις από Μπάιντεν και Ομπάμα

Ο Τζο Μπάιντεν καταδίκασε χθες Τετάρτη τη δολοφονία του ακροδεξιού ίνφλουενσερ Τσάρλι Κερκ, που πυροβόλησε ένοπλος στη Γιούτα, τονίζοντας πως η βία του είδους πρέπει να «τερματιστεί τώρα».

«Δεν υπάρχει καμιά θέση στη χώρα μας για τη βία αυτού του τύπου. Πρέπει να τερματιστεί τώρα», τόνισε ο δημοκρατικός πρώην πρόεδρος μέσω X, προσθέτοντας πως ο ίδιος και η σύζυγός του Τζιλ «προσεύχονται» για την οικογένεια και τους αγαπημένους του θύματος.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η αντίδρασή του Μπαράκ Ομπάμα που έγραψε στο Twitter για το άγνωστο - ακόμα - κίνητρο του δράστη, προσθέτοντας πως «αυτό το είδος απεχθούς βίας δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας».



Αναλυτικά η ανάρτησή του: «Δε γνωρίζουμε ακόμη τι ώθησε το άτομο που πυροβόλησε και σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ, αλλά αυτό το είδος απεχθούς βίας δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας. Η Μισέλ και εγώ θα προσευχόμαστε για την οικογένεια του Τσάρλι απόψε, ειδικά για τη σύζυγό του Έρικα και τα δύο μικρά παιδιά τους».

We don’t yet know what motivated the person who shot and killed Charlie Kirk, but this kind of despicable violence has no place in our democracy. Michelle and I will be praying for Charlie’s family tonight, especially his wife Erika and their two young children. — Barack Obama (@BarackObama) September 10, 2025