Δολοφονία πρώην υπουργού στη Βρετανία: Κατηγορείται 28χρονος σύμφωνα με τις αρχές

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη δολοφονία πρώην Βρετανής Υπουργού Αν Γουίτικαμ, και σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία ένας 28χρονος κατηγορείται για τον θάνατό της.

Όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αστυνομία εξετάζει τα κίνητρα του υπόπτου και την πιθανή σύνδεσή του με πολιτικούς ή τρομοκρατικούς κύκλους, είπε ο εισαγγελέας Φρανκ Φέργκιουσον, της Υπηρεσίας Ειδικών Εγκλημάτων και Αντιτρομοκρατίας.

Υπενθυμίζεται ότι, η 78χρονη Γούιτικαμ, που είχε αποχωρήσει από τους Συντηρητικούς και εντάχθηκε στο λαϊκιστικό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, βρέθηκε νεκρή σε μια κατοικία σε αγροτική περιοχή της νοτιοδυτικής Αγγλίας στις 9 Ιουλίου και σύμφωνα με την αστυνομία έφερε σοβαρά τραύματα. Η Γουίτικαμ είχε παραιτηθεί από το κοινοβούλιο το 2010.

Ο Τζόσουα Κέρι, ένας λευκός Βρετανός πολίτης από τη βόρεια Αγγλία, κατηγορείται για τη δολοφονία της και θα οδηγηθεί αύριο Τρίτη ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουεστμίνστερ, στο Λονδίνο. Η Γουίτικαμ ήταν γνωστή για τις συντηρητικές απόψεις της, αρχικά όταν υπηρετούσε ως υφυπουργός στην κυβέρνηση του Τζον Μέιτζορ (1992-97) και στη συνέχεια όταν ανέλαβε εκπρόσωπος του Reform UK για θέματα μετανάστευσης και δικαιοσύνης. Ασπάστηκε τον Καθολικισμό, εν μέρει σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη χειροτονία γυναικών από την Εκκλησία της Αγγλίας. Ήταν επίσης αντίθεση στη νομιμοποίηση των αμβλώσεων και στην εξίσωση της ηλικίας συγκατάθεσης για ετεροφυλικές και ομοφυλοφιλικές σχέσεις.

