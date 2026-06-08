Δολοφονήθηκε ο μουσικός Talay Riley: Συνελήφθησαν τρία άτομα για τον θάνατο του συνεργάτη της Dua Lipa

Σύμφωνα με το Sky News, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου προχώρησε σε τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία του καταξιωμένου μουσικού δημιουργού, Talay Riley (πραγματικό όνομα Mark Orabiyi). Ένας 27χρονος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση εν αναμονή ερευνών, ενώ ένας 24χρονος και μια 25χρονη αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περαιτέρω διώξεις έπειτα από την ανάκρισή τους.

Ο Talay Riley είχε διαγράψει σπουδαία πορεία στη διεθνή βιομηχανία, υπογράφοντας συνεργασίες με ονόματα όπως η Dua Lipa, η Britney Spears και η Ellie Goulding. Με σχεδόν 77.000 μηνιαίους ακροατές στο Spotify και περιοδείες στο πλευρό του Usher, το ταλέντο του άφησε ισχυρό αποτύπωμα.

Συντετριμμένος, ο αδελφός του και επίσης καλλιτέχνης, Scribz Riley, τον αποχαιρέτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Η καρδιά μου έχει γίνει κομμάτια. Μοιάζει με κακό όνειρο. Λίγο πριν κοιμηθεί, μιλούσαμε για το μέλλον μας.

Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι αυτή θα ήταν η τελευταία μας συζήτηση. Ήταν μέντορας, πηγή έμπνευσης και φως στη ζωή τόσων ανθρώπων».

«Ο Mark ήταν ένας πολυαγαπημένος γιος και αδελφός που έφερε άπλετη χαρά σε όσους τον γνώριζαν. Θα θυμόμαστε πάντα την καλοσύνη και το αξιοθαύμαστο ταλέντο του. Η μνήμη του θα μείνει αιώνια στις καρδιές μας».

Η είδηση του πρόωρου θανάτου του βύθισε στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο. Κορυφαία ονόματα της βρετανικής και παγκόσμιας σκηνής, όπως οι Stormzy, Craig David, Paloma Faith, Oritse Williams, Wretch 32 και Kehlani, κατέκλυσαν τα social media με συγκινητικά αφιερώματα.