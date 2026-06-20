Δομινικανή Δημοκρατία: Νεκρή τουρίστρια από μεγάλη φωτιά σε παραθαλάσσιο θέρετρο

Μια 46χρονη τουρίστρια από την Ιταλία έχασε τη ζωή της μετά από εκτεταμένη πυρκαγιά που ξέσπασε σε τουριστικό θέρετρο στη Δομινικανή Δημοκρατία, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών.

Η φωτιά εκδηλώθηκε την Παρασκευή στο θέρετρο Viva Dominicus Beach στην επαρχία La Altagracia, με τις αρχές να κάνουν λόγο για μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Δομινικανής Δημοκρατίας, στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβεστικές μονάδες που προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες στο μεγάλο τουριστικό συγκρότημα.

Το θέρετρο, το οποίο διαθέτει σχεδόν 700 δωμάτια, τυλίχθηκε από πυκνό καπνό και υπέστη εκτεταμένες ζημιές, όπως αποτυπώνεται και σε εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι μία γυναίκα από την Ιταλία σκοτώθηκε στην πυρκαγιά, ενώ ο συνολικός αριθμός των τραυματιών παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστος.

Οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται σε εξέλιξη.