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Το «δόξα σοι ο Θεός» του Πάπα Λέοντα για τη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν

Οι εξελίξεις γύρω από τη Μέση Ανατολή δεν διέφυγαν της προσοχής του Πάπα Λέοντα, με τον ίδιο να σχολιάζει σήμερα θετικά τη θεμελίωση της συμφωνίας ΗΠΑ με Ιράν.

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Πάπας Λέων
Πάπας Λέων | Shutterstock
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Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών γύρω από τη Μέση Ανατολή δεν διέφυγαν της προσοχής του ποντίφικα, με τον Πάπα Λέοντα να σχολιάζει σήμερα θετικά τη θεμελίωση της συμφωνίας ΗΠΑ με Ιράν.

Ο Πάπας εξήρε απόψε την προσωρινή συμφωνία Ουάσινγκτον - Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου, λέγοντας «δόξα τω Θεώ» που οι δύο δυνάμεις πρόκειται να την υπογράψουν και επισήμως την Παρασκευή (19/6).

Η ευχή του Πάπα Λέοντα

Ο Λέων, ο οποίος είχε προκαλέσει την οργή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αφού επέκρινε τον πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ότι ελπίζει η συμφωνία να τερματίσει τη σύγκρουση οριστικά.

«Θα υπάρχουν ακόμη αρκετά σημεία προς διευθέτηση, αλλά είναι πάντα καλύτερο να το κάνουμε αυτό μέσω του διαλόγου, μέσω διαπραγματεύσεων, και όχι με την επιστροφή στον πόλεμο», δήλωσε ο πρώτος Αμερικανός πάπας σε δημοσιογράφους έξω από την κατοικία του, στο Καστέλ Γκαντόλφο της Ιταλίας.

«Ελπίζω ότι αυτή είναι πραγματικά μια λύση στον πόλεμο, ότι ο πόλεμος έχει όντως τελειώσει και ότι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά», είπε.

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