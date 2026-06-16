Νετανιάχου, ο μεγάλος χαμένος του πολέμου στο Ιράν: Πώς το Ισραήλ έγινε ο «παρίας» των διαπραγματεύσεων

Ο τίτλος στην πρώτη σελίδα της ισραηλινής ειδησεογραφικής ιστοσελίδας Haaretz την Τρίτη (16/6) συνόψισε τα συναισθήματα πολλών: «Το φιάσκο με το Ιράν είναι η μεγαλύτερη αποτυχία του Μπενιαμίν Νετανιάχου από τις 7 Οκτωβρίου».

Μετά από τρεισήμισι μήνες ενός αδιέξοδου πολέμου, ο κυριότερος σύμμαχος του Ισραήλ, οι ΗΠΑ, μεσολάβησαν για μια προσωρινή συμφωνία χωρίς, όπως φαίνεται, καμία συμβολή από το Ισραήλ.

Αντίθετα, το ιρανικό κράτος, το οποίο οι πολιτικοί του Ισραήλ εδώ και δεκαετίες θεωρούν υπαρξιακή απειλή, εξακολουθεί να υπάρχει και, μέσω του ελέγχου του στα Στενά του Ορμούζ, είναι αναμφισβήτητα πιο ισχυρό από πριν.

Νετανιάχου: Η «καυτή πατάτα» του μάταιου πολέμου

Στο εσωτερικό του Ισραήλ, η ικανότητά του να συνεχίσει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στον Λίβανο, οι οποίες ισχυρίστηκε ότι ήταν απαραίτητες για την προστασία από τη Χεζμπολάχ, πρέπει τώρα να σταθμιστεί έναντι της δυνατότητάς του να προκαλέσει ρήξεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ενόψει της υπογραφής της συμφωνίας, αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Ο Νετανιάχου, έχοντας περάσει χρόνια πιέζοντας για έναν πόλεμο με το Ιράν και διαδίδοντάς τον στο Ισραήλ, γνωρίζει ότι ο τερματισμός της σύγκρουσης δεν είναι δημοφιλής στο εσωτερικό.

Έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να κρατήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση από αυτό που αποκάλεσε «απόφαση του Τραμπ» να τερματίσει τον πόλεμο, ενώ ταυτόχρονα ισχυρίζεται ότι ήταν ισότιμος εταίρος με τις ΗΠΑ στη διεξαγωγή του, σχολιάζει το Al Jazeera.

Αγνοώντας αυτό που οι επικριτές του χαρακτήρισαν ως καταστροφική θέση του Ισραήλ ενόψει της υπογραφής της συμφωνίας αργότερα αυτή την εβδομάδα, ο Νετανιάχου αντ' αυτού ισχυρίστηκε επιτυχία, λέγοντας σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα: «Απομακρύναμε, για τα επόμενα χρόνια, αυτόν τον κίνδυνο που απειλή την εξάλειψη του πληθυσμού του Ισραήλ».

Ο Νετανιάχου εκτός «βάθρου»

Μεγάλο μέρος της συζήτησης εντός του Ισραήλ επικεντρώθηκε στο καθεστώς του Ιράν ως περιφερειακής δύναμης, αλλά και ως πιθανής πυρηνικής δύναμης, μετά το τέλος του πολέμου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επιμείνει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, παραμένει ασαφές πώς οι ΗΠΑ σκοπεύουν να πείσουν το Ιράν να παραδώσει τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του μετά από έναν πόλεμο που πολλοί Ιρανοί πιστεύουν ότι κέρδισαν, ιδίως δεδομένων των οικονομικών επιπτώσεων από το ουσιαστικό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.

«Ο Νετανιάχου προκάλεσε στο Ισραήλ μια στρατηγική καταστροφή», δήλωσε ο Άχρον Μπρέγκμαν, ανώτερος καθηγητής στο Τμήμα Πολεμικών Σπουδών στο King's College του Λονδίνου.

«Ξεκίνησε έναν πόλεμο με το Ιράν που στόχευε στην ανατροπή του καθεστώτος του, αλλά το καθεστώς εξακολουθεί να είναι όρθιο και πιο ριζοσπαστικό από πριν. Το Ιράν θα ανοικοδομήσει το πυραυλικό του οπλοστάσιο».

Επίσης, αβέβαιο είναι για πόσο καιρό το Ισραήλ μπορεί να βασίζεται στην υποστήριξη των ΗΠΑ για τη συνεχιζόμενη εισβολή του στον Λίβανο. Το Ιράν έχει θέσει εδώ και καιρό την παύση των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία τερματισμού του πολέμου.

Την Τρίτη, ο Τραμπ προσπάθησε να τονίσει αυτές τις διαφορές, λέγοντας ότι «δεν ήταν ευχαριστημένος» με τη συμπεριφορά του Ισραήλ στον Λίβανο, προσθέτοντας ότι ο Νετανιάχου έπρεπε να είναι «πιο υπεύθυνος» όσον αφορά τον βόρειο γείτονα του Ισραήλ.

«Ο Λίβανος θα είναι η σπίθα, η αφορμή για επερχόμενους γύρους συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν», πρότεινε ο Μπρέγκμαν. «Θα ενωθούν οι ΗΠΑ με το Ισραήλ για να πολεμήσουν ξανά το Ιράν; Αμφιβάλλω αν οποιοσδήποτε πρόεδρος των ΗΠΑ με έστω και ίχνος κοινής λογικής θα επιχειρήσει πόλεμο με το Ιράν».

Ο Νετανιάχου παραμένει ο μακροβιότερος πρωθυπουργός του Ισραήλ και λίγοι είναι πρόθυμοι να τον αποκλείσουν ενόψει των φετινών εκλογών. Ωστόσο, οι ετυμηγορίες της ιστορίας για τις τελευταίες του περιπέτειες συνεχίζουν να ζυγίζουν εις βάρος του.