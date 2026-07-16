Δράμα για 15χρονη Βρετανίδα: Ξέμεινε μόνη της έξι εβδομάδες στη Ρώμη λόγω νέου νόμου

Μια ανήλικη Βρετανίδα δεν μπορούσε να επιστρέψει στο σχολείο της στο Ηνωμένο Βασίλειο για έξι εβδομάδες μετά από ένα ταξίδι που πραγματοποίησε για να δει τη γιαγιά της στην Ιταλία, λόγω του νέου κανόνα του Υπουργείου Εσωτερικών που απαιτεί από τους διπλούς Βρετανούς υπηκόους να έχουν βρετανικό διαβατήριο για να επιστρέψουν στη χώρα.

Η 15χρονη, η οποία είχε αποκλειστεί στη Ρώμη τον Απρίλιο, είναι μόνο η τελευταία από έναν αριθμό παιδιών και νεαρών ενηλίκων που επλήγησαν από έναν νέο κανόνα της κυβέρνησης των Εργατικών που τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με τους κανόνες, οι διπλοί υπήκοοι κινδυνεύουν να τους απαγορευτεί η επιβίβαση σε πτήση, τρένο ή πλοίο εάν δεν προσκομίσουν βρετανικό διαβατήριο, ισχύον ή ληγμένο, ή ένα «πιστοποιητικό δικαιώματος», κόστους 589 λιρών, που επισυνάπτεται στο διαβατήριο της δεύτερης υπηκοότητάς τους.

Ο Ρόουαν Σόμερβιλ, συγγραφέας και πατέρας της 15χρονης, επέκρινε έντονα το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Εξωτερικών επειδή δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν ένα Βρετανό παιδί να επιστρέψει στο σχολείο λόγω ενός νέου κανόνα που δημιούργησαν.

Άλλοι που επλήγησαν από τον νέο κανονισμό του Υπουργείου Εσωτερικών ήταν μια νεαρή Βρετανίδα που προσπαθούσε να επιστρέψει από την Ισπανία και παιδιά που επέστρεφαν από τη Δανία. Πολλοί έχουν παραπονεθεί για ανεπαρκή επικοινωνία με το κοινό.

Τον Απρίλιο, στην κόρη της Somerville αρνήθηκαν την επιβίβαση στην πτήση επιστροφής στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ζει. «Η πρεσβεία, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Εξωτερικών μας μετέφεραν από τον έναν στον άλλον», είπε.

«Παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων, την εκπαίδευση ενός παιδιού. Είναι αηδιαστικό», είπε ο Somerville, σύμφωνα με τον Guardian.

Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν μπορούσε να εκδώσει στους γονείς του κοριτσιού προσωρινό διαβατήριο με το σκεπτικό ότι δεν είχε βρετανικό διαβατήριο εξαρχής, είπε ο Somerville.

Το σχολείο της ζήτησε από τις κυβερνητικές υπηρεσίες να παρέμβουν, γράφοντας ότι «ανησυχούσαν όλο και περισσότερο για την παρατεταμένη απουσία της από την εκπαίδευση».

Ο τοπικός βουλευτής του Somerville, Joe Powell, υπέβαλε επίσης διαβήματα στο Υπουργείο Εσωτερικών και τελικά το FCDO της εξέδωσε ένα ταξιδιωτικό έγγραφο έκτακτης ανάγκης.