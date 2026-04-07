Δραματικό τελεσίγραφο Τραμπ: «Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί απόψε - Ίσως συμβεί κάτι υπέροχο»

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί απόψε, για να μην ξαναγυρίσει ποτέ», αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social o Ντόναλντ Τραμπ.

Συνεχίζοντας, επισημαίνει ότι δεν επιθυμεί μια τέτοια εξέλιξη, ωστόσο τη θεωρεί πιθανή. Παράλληλα, κάνει λόγο για «πλήρη και ολική αλλαγή καθεστώτος», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ίσως ανοίγει ο δρόμος για κάτι «επαναστατικά θετικό», με διαφορετικές και λιγότερο ριζοσπαστικές αντιλήψεις να επικρατούν.

Διαβάστε ακόμα: Φρουροί της Επανάστασης: «Τέλος στην αυτοσυγκράτηση» - Πλήγματα σε υποδομές του Ιράν και στο νησί Χαργκ

Όπως σημειώνει, η σημερινή ημέρα ενδέχεται να αποτελέσει μία από τις πιο καθοριστικές στιγμές στην παγκόσμια ιστορία, τονίζοντας ότι ένας κύκλος δεκαετιών «εκβιασμού, διαφθοράς και θανάτου» ίσως φτάνει στο τέλος του, ενώ κλείνει με ευχές προς τον λαό του Ιράν.

Αναλυτικά αναφέρει τα εξής:

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, χωρίς να μπορέσει ποτέ να επιστρέψει. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί.

Ωστόσο, τώρα που έχουμε πλήρη και ολοκληρωτική αλλαγή καθεστώτος, όπου επικρατούν διαφορετικά, πιο έξυπνα και λιγότερο ριζοσπαστικά μυαλά, ίσως να συμβεί κάτι επαναστατικά υπέροχο — ποιος ξέρει; Θα το μάθουμε απόψε, σε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στη μακρά και περίπλοκη ιστορία του κόσμου. 47 χρόνια εκβιασμού, διαφθοράς και θανάτου θα τελειώσουν επιτέλους. Ο Θεός να ευλογεί τον σπουδαίο λαό του Ιράν!»