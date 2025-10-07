Δύο χρόνια από την 7η Οκτωβρίου 2023: Από το λουτρό αίματος στις διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Χαμάς

Δεύτερη επέτειος από την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 η σημερινή, η οποία συμπίπτει με τη δεύτερη ημέρα των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό της αιματοχυσίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει εδώ και αρκετές ημέρες ότι είναι αισιόδοξος για την πορεία των συζητήσεων στη βάση του σχεδίου των 20 σημείων και ότι θα υπάρξει σύντομα εκεχειρία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαιώνει επίσης πως το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα είναι διατεθειμένο να κάνει συμβιβασμούς.

7 Οκτωβρίου 2023

Μία ημέρα σαν σήμερα πριν από δύο χρόνια, το Ισραήλ δεχόταν μία «άνευ προηγουμένου τρομοκρατική επίθεση», όπως χαρακτηρίστηκε, με τους ενόπλους της Χαμάς να εισβάλουν από αέρος, ξηράς και θάλασσας, σκορπώντας τον θάνατο και τον τρόμο σε κιμπούτς και φεστιβάλ μουσικής. Περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι δολοφονήθηκαν και 250 απήχθησαν.

Το Ισραήλ απάντησε με μία άνευ προηγουμένου επίθεση που κόστισε τη ζωή σε περισσότερους από 67.000 Παλαιστίνιους, κυρίως αμάχους, σε Γάζα και Δυτική Όχθη. Πολλοί κάνουν λόγο για γενοκτονία.

Έως σήμερα, από την επίθεση του Ισραήλ σκοτώθηκαν 40 ανώτεροι διοικητές και ηγετικά στελέχη της Χαμάς, ενώ περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άμαχοι εκτοπίστηκαν, πολλοί από αυτούς επανειλημμένα μέσα στη Γάζα.

Ήταν Σάββατο, τελευταία ημέρα της γιορτής Σουκότ και οι θρησκευόμενοι Εβραίοι είχαν κλειστές όλες τις ηλεκτρονικές τους συσκευές. Στις 06:30 της 7ης Οκτωβρίου 2023, ξεκίνησε το μπαράζ επιθέσεων με σχεδόν 3.000 ρουκέτες εναντίον του νότιου Ισραήλ.

Λίγο αργότερα εισέβαλαν οι ένοπλοι της Χαμάς από τον φράχτη στα σύνορα με τη Γάζα, αφότου πυροδότησαν εκρηκτικά ανοίγοντας μια τρύπα στον φράκτη, κοντά στο πέρασμα Κερέμ Σαλόμ.

Για πάνω από δύο ώρες, ανοίγουν πυρ και σκοτώνουν 260 νεαρούς που διασκέδαζαν στο υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ Νόβα, παίρνοντας άλλους 100 ομήρους, ενώ εισβάλλουν σε κιμπούτς και σκοτώνουν άνδρες, γυναίκες και παιδιά, παίρνοντας και από εκεί δεκάδες αιχμαλώτους, ακόμα και ολόκληρες οικογένειες.

Ο στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς ανακοινώνει την έναρξη της επιχείρησης «Πλημμύρα του Αλ Ακσά», καλώντας τους απανταχού Παλαιστινίους σε μάχη. Περίπου 5 ώρες μετά την εισβολή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κηρύσσει τη χώρα σε εμπόλεμη κατάσταση και προαναγγέλλει σκληρά αντίποινα.

Έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο για το τέλος του πολέμου

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων και το τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας άρχισαν χθες Δευτέρα, παραμονή της «μαύρης» επετείου της 7ης Οκτωβρίου στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

Η πρώτη σειρά συνομιλιών ανάμεσα στη Χαμάς και τους μεσολαβητές – Αίγυπτος, Κατάρ, ΗΠΑ – ολοκληρώθηκε σε «θετική ατμόσφαιρα», μετέδωσε νωρίς σήμερα το Al Qahera News, τηλεοπτικό δίκτυο που θεωρείται προσκείμενο στην αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών, διευκρινίζοντας πως οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα. Η ισραηλινή αντιπροσωπεία έφθασε εκεί χθες.

Οι αντιπρόσωποι της Αιγύπτου και του Κατάρ «συνεργάζονται με τα δυο μέρη για να δημιουργηθεί μηχανισμός» που θα επιτρέψει την απελευθέρωση των ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση κρατουμένων, είχε αναφέρει το ίδιο μέσο νωρίτερα.

«Αναμένουμε δύσκολες και περίπλοκες διαπραγματεύσεις», με δεδομένο πως το Ισραήλ «συνεχίζει τον πόλεμο εξολόθρευσης», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στις συνομιλίες, εκτιμώντας πως θα διαρκέσουν «αρκετές ημέρες».

Ο Τραμπ, ο οποίος έδωσε εντολή να πάνε στην Αίγυπτο τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ, απαιτεί πρόοδο «γρήγορα».

Σύμφωνα με πηγές του AFP ενήμερες για τις συνομιλίες, αναμένεται η ισραηλινή αντιπροσωπεία και αυτή της Χαμάς να συμμετάσχουν σε έμμεσες διαπραγματεύσεις στο ίδιο κτίριο, αλλά σε χωριστές αίθουσες, με τους μεσολαβητές να μεταφέρουν τα μηνύματα της μιας πλευράς στην άλλη.

Κι αυτό προτού κλείσει μήνας μετά την απόπειρα δολοφονίας των διαπραγματευτών της Χαμάς με άνευ προηγουμένου αεροπορικό βομβαρδισμό του Ισραήλ στην πρωτεύουσα του Κατάρ.

Επικεφαλής της ομάδας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που πήγε στην Αίγυπτο είναι ο Χαλίλ αλ Χάγια, που γλίτωσε από εκείνη την επίθεση – στην οποία, ωστόσο, σκοτώθηκε ο γιος του.

Απειλές από αξιωματούχους του Ισραήλ σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων

Σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων «θα ξαναρχίσουμε τη μάχη», απείλησε προχθές ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου του Ισραήλ, ο Εγιάλ Ζαμίρ.

Οι προσπάθειες των μεσολαβητών έχουν ως τώρα αποτύχει να εξασφαλίσουν κατάπαυση του πυρός με διάρκεια. Οι δυο προηγούμενες συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός, τον Νοέμβριο του 2023 και στις αρχές του 2025, επέτρεψαν να επιστρέψουν ισραηλινοί όμηροι και σοροί με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές.

Στη Λωρίδα της Γάζας, η πολιτική προστασία έκανε λόγο για νέους βομβαρδισμούς του Ισραήλ ιδίως στην πόλη της Γάζας (βόρεια) και στη Χαν Γιούνις (νότια), όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον δυο Παλαιστίνιοι.

Εκδηλώσεις για τη 2η επέτειο της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ

Στο Ισραήλ οργανώνονται σήμερα εκδηλώσεις για την επέτειο της πιο πολύνεκρης επίθεσης που υπέστη η χώρα στην ιστορία της. Το πρωί, προβλέπεται συγκέντρωση κοντά στο κιμπούτς Μπεερί, στον χώρο όπου έγινε το φεστιβάλ μουσικής Νόβα, που μετατράπηκε σε «τόπο σφαγής» 370 ανθρώπων το πρωί εκείνου του Σαββάτου.

Άλλη σημαντική στιγμή της ημέρας αναμένεται να καταγραφτεί όταν νυχτώσει στο Τελ Αβίβ, όπου οργανώνεται εκδήλωση με πρωτοβουλία των οικογενειών των θυμάτων της επίθεσης στην «πλατεία των ομήρων».

Πάντως, οι επίσημες τελευτές δεν προβλέπεται να γίνουν παρά τη 16η Οκτωβρίου, αφού ολοκληρωθούν οι εορτές Σουκότ. Κατά σύμπτωση του εβραϊκού εορτολογίου, σήμερα είναι η πρώτη ημέρα αυτών των εορτών.

Η έφοδος της 7ης Οκτωβρίου 2023 είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, απομένουν 47 που κρατούνται ακόμη όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους όμως οι 25 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 67.160 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που θεωρεί αξιόπιστους ο ΟΗΕ.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει κηρύξει κατάσταση λιμού σε τομείς της Λωρίδας της Γάζας και ανεξάρτητοι ερευνητές του λένε πως το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στον μικρό παλαιστινιακό θύλακο. Η κυβέρνηση του Ισραήλ απορρίπτει και τις δυο κατηγορίες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ