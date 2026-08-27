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Δύο νεκροί εργαζόμενοι από ελονοσία στη Γερμανία: Με αεροπλάνο «ταξίδεψαν» τα κουνούπια στη Φρανκφούρτη

Τα κουνούπια από τα οποία ξεκίνησε το ξέσπασμα της ελονοσίας, μεταφέρθηκαν μέσω αεροπλάνου στη Φρανκφούρτη. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί δύο νεκροί.

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Ουρές σε αεροδρόμιο της Γερμανίας
Ουρές επιβατών σε αεροδρόμιο της Γερμανίας | Shutterstock
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Δύο εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης πέθαναν από ελονοσία μετά από μια σπάνια επιδημία που οδήγησε σε έξι εργαζόμενους να προσβληθούν από τη σοβαρή λοίμωξη που μεταδίδεται από τα κουνούπια.

Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, τα κουνούπια από τα οποία ξεκίνησε το συμβάν, μεταφέρθηκαν μέσω αεροπλάνου. Στο αεροδρόμιο, ένα από τα πιο πολυσύχναστα της Ευρώπης, έχουν εγκατασταθεί παγίδες και τα κουνούπια που συλλέχθηκαν θα αναλυθούν σε εργαστήριο για να προσδιοριστεί το είδος και η προέλευσή τους.

«Έχουμε παράσχει ολοκληρωμένες πληροφορίες σε όλους τους εργαζόμενους και τους ενθαρρύνουμε να συμβουλευτούν γιατρό εάν εμφανίσουν συμπτώματα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Fraport στο BBC.

Η επιδημία διερευνάται από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Φρανκφούρτης.

Το BBC αντιλαμβάνεται ότι έξι άνδρες εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο σε διαφορετικές θέσεις εργασίας και σε διαφορετικές περιοχές του αεροδρομίου μολύνθηκαν και οι αξιωματούχοι αναλύουν δείγματα αίματος για να διαπιστώσουν εάν μολύνθηκαν από ένα κουνούπι ή από έξι διαφορετικά κουνούπια.

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