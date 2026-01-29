Άφωνους μας έχει αφήσει η είδηση του θανάτου των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, ενώ συγκλονίζει η ιστορία του ενός θύματος του οποίου ο πατέρας φέρεται να σκοτώθηκε στο ίδιο σημείο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο πατέρας του Δημήτρη Μαρωνίτη, ενός εκ των οπαδών που έχασαν τη ζωή τους στο πολύνεκρο δυστύχημα, σκοτώθηκε επίσης σε τροχαίο, που σημειώθηκε σε δρόμο της ίδιας χώρας πριν από κάποια χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο πατέρας ήταν οδηγός φορτηγού και άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Ο δρόμος καρμανιόλα στη Ρουμανία

Υπενθυμίζεται ότι, ο Drumul Național 6 (DN6), γνωστός στη Ρουμανία ως «drumul morții», αποτελεί έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της χώρας, συνδέοντας το Βουκουρέστι με τη δυτική περιοχή Banat και τα σύνορα με Ουγγαρία και Σερβία.

Διαβάστε επίσης: Δεν ήταν τυχαίο το τροχαίο των οπαδών του ΠΑΟΚ: Τράκαραν στον «δρόμο του θανάτου» της Ρουμανίας

Ο δρόμος διασχίζει σημαντικές πόλεις όπως η Αλεξάνδρεια, η Caracal, η Craiova, η Drobeta-Turnu Severin, η Caransebeș, το Lugoj και η Timișoara.

Παρά την κομβικότητά του, ο DN6 έχει αποκτήσει κακή φήμη λόγω της επικινδυνότητάς του. Είναι στενός, με μόλις δύο λωρίδες κυκλοφορίας (μία ανά κατεύθυνση), χωρίς διαχωριστικά, λωρίδα έκτακτης ανάγκης και με συχνά ανεπαρκή κιγκλιδώματα.

Ετησίως 60-70 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στον DN6, καθιστώντας τον έναν από τους πέντε πιο επικίνδυνους δρόμους της Ρουμανίας, πίσω από τον DN1 (90-100 νεκροί), τον DN7 (80-90 νεκροί) και τον DN2 (70-80 νεκροί), αλλά μπροστά από τον DN17 (50-60 νεκροί).

Μόνο το 2025 καταγράφηκαν 325 σοβαρά τροχαία με 479 τραυματίες και 43 θανάτους, ενώ το 2017 ήταν μια από τις πλέον πολύνεκρες χρονιές με 87 θύματα.





