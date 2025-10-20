Η γαλλική κυβέρνηση δέχεται αυξανόμενες πιέσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των μουσείων, καθώς η αστυνομία συνεχίζει να αναζητά του «Λεμπλανκικούς» ληστές που έκαναν την «αρπαχτή» του αιώνα στο Λούβρο.

«Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι έχουμε αποτύχει, αφού μπόρεσαν να παρκάρουν έναν γερανό στη μέση του Παρισιού, να ανεβάσουν ανθρώπους πάνω και σε λίγα λεπτά για να αρπάξουν ανεκτίμητα κοσμήματα», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν, στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέ, διέταξε τους νομάρχες σε όλη τη Γαλλία να επανεκτιμήσουν αμέσως τα μέτρα ασφαλείας που προστατεύουν κάθε μουσείο και πολιτιστικό χώρο, ενισχύοντάς τα, εάν χρειαστεί.

«Γυμνό» το Λούβρο

Σύμφωνα με το δημοσίευμα το Guardian, έλλειπαν κάμερες ασφαλείας στο ένα τρίτο των αιθουσών του Λούβρου, όπως αναφέρει με έκθεση κρατικού ελεγκτή, η οποία επικρίνει τις «σημαντικές» και «επίμονες» καθυστερήσεις στην ανανέωση του εξοπλισμού του μουσείου.

Η έκθεση, η οποία ελήφθη από το France Inter και κάλυπτε την περίοδο 2019 έως 2024, επεσήμανε μια καθυστέρηση στις αναβαθμίσεις ασφαλείας του μουσείου, καθώς, για παράδειγμα, μόνο το ένα τέταρτο της μίας πτέρυγας του μουσείου καλύπτεται από σύστημα παρακολούθησης βίντεο.

Ο Αλεξάντρ Πορτιέ του δεξιού κόμματος Les Républicains, επικεφαλής της επιτροπής πολιτιστικών υποθέσεων του κοινοβουλίου, ζήτησε τη διεξαγωγή κοινοβουλευτικής έρευνας «ώστε να αντληθούν όλα τα διδάγματα» και να πυροδοτηθεί «ένας γενικός προβληματισμός σχετικά με το πώς προστατεύουμε την κληρονομιά μας».

Καθώς το ανθρωποκυνηγητό συνεχίζεται, μια ομάδα 60 ερευνητών εργάζεται πάνω στη θεωρία ότι η έφοδος σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από μια ομάδα οργανωμένου εγκλήματος.

Μελετούν υλικό από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και εργάζονται πάνω σε αντικείμενα που έχουν ανακτηθεί από τους εισβολείς στο σημείο, όπως γάντια, ένα φορητό ραδιόφωνο και ένα κράνος μοτοσικλέτας.

Η «αρπαχτή» στο Λούβρο

Η συμμορία των «τεσσάρων», οι οποίοι ήταν άοπλοι αλλά απείλησαν τους φρουρούς με γωνιακούς τροχούς, σύμφωνα με έναν εισαγγελέα, είχαν πρόσβαση στο Λούβρο από ένα εξωτερικό παράθυρο μέρα μεσημέρι. Ήταν Κυριακή πρωί και το μουσείο είχε ανοίξει πρόσφατα για τους επισκέπτες.

Οι ληστές χρησιμοποίησαν ένα κλιμακοφόρο φορτηγό, όπως αυτά που χρησιμοποιούν οι μεταφορικές, για να αποκτήσουν πρόσβαση στην γκαλερί Apollo, το επιχρυσωμένο δωμάτιο που στεγάζει τη βασιλική συλλογή και τα κοσμήματα του στέμματος.

Χρησιμοποίησαν τον εξοπλισμό κοπής τους για να μπουν και να ανοίξουν τις προθήκες, παίρνοντας κοσμήματα από δύο στην περίτεχνη γκαλερί, η οποία είναι μία από τις πιο επισκέψιμες αίθουσες του μουσείου.

Κάποιοι ήταν ντυμένοι με αντιθαμβωτικά μπουφάν σαν οικοδόμοι. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η ληστεία ήταν τόσο γρήγορη που οι κλέφτες παρέμειναν μέσα στην γκαλερί Apollo μόνο για τέσσερα λεπτά - και ολόκληρη η ληστεία τελείωσε σε επτά λεπτά.

Συνολικά απέσπασαν οκτώ αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένου ενός διαδήματος από ζαφείρι, ενός κολιέ και ενός σκουλαρικιού από ένα ασορτί σετ που συνδέεται με τις Γαλλίδες βασίλισσες του 19ου αιώνα, Μαρί-Αμελί και Ορτάνς.

Επίσης, κλάπηκαν ένα σμαραγδένιο κολιέ και σκουλαρίκια από το ασορτί σετ της αυτοκράτειρας Μαρί-Λουίζ, δεύτερης συζύγου του Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Μεταξύ των αντικειμένων ήταν μια καρφίτσα-λειψανοθήκη και το διάδημα και η μεγάλη καρφίτσα με κορσάζ-τόξο της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, αυτοκράτειρας Ευγενίας.

Ένα από τα αντικείμενα, το σμαραγδένιο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, που περιείχε περισσότερα από 1.300 διαμάντια, βρέθηκε αργότερα έξω από το μουσείο, αφού το έριξαν οι ληστές, ανέφεραν οι γαλλικές αρχές.

Ο Νταρμανέν είπε ότι θα μπορούσαν να τεθούν ερωτήματα σχετικά με το γιατί τα παράθυρα του μουσείου δεν ήταν ασφαλισμένα. Μιλώντας στο CNews, η υπουργός Πολιτισμού, Ρατσίντα Ντάτι, δήλωσε ότι οι κλέφτες προσπάθησαν να βάλουν φωτιά στον ανυψωτήρα επίπλων, αλλά απέτυχαν, αφήνοντας πίσω τους αποδεικτικά στοιχεία καθώς έφευγαν.