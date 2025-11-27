Δυτική Όχθη: Βίντεο δείχνει Ισραηλινούς στρατιώτες να σκοτώνουν δύο Παλαιστίνιους που επιχειρούσαν να παραδοθούν

Η Παλαιστινιακή Αρχή κατηγόρησε σήμερα τις ισραηλινές δυνάμεις για «έγκλημα πολέμου», μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που δείχνει στρατιώτες να εκτελούν εν ψυχρώ δύο Παλαιστίνιους στην Τζενίν, στη Δυτική Όχθη.

Στο ερασιτεχνικό ντοκουμέντο φαίνονται ισραηλινοί στρατιώτες να έχουν περικυκλώσει κτίριο όπου, σύμφωνα με τις αρχές, είχαν καταφύγει καταζητούμενοι για τρομοκρατικές ενέργειες. Δύο άνδρες βγαίνουν με τα χέρια ψηλά, δείχνοντας πρόθεση να παραδοθούν.

Λίγο αργότερα ακούγονται πυροβολισμοί και οι δύο πέφτουν νεκροί, χωρίς να φαίνεται κάποια απειλητική κίνηση εναντίον των στρατιωτών.

Η Παλαιστινιακή Αρχή καταδίκασε «την αποτρόπαια εκτέλεση με συνοπτικές διαδικασίες» δύο Παλαιστινίων, ηλικίας 26 και 37 ετών, κοντά στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν.

Τόνισε ότι πρόκειται για «τεκμηριωμένο έγκλημα πολέμου και κατάφωρη παραβίαση διεθνών συμβάσεων και ανθρώπινων αξιών».

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι το περιστατικό θα διερευνηθεί ώστε να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες.

Παράλληλα, ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, εξέφρασε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ την πλήρη στήριξή του στους στρατιώτες και στα μέλη της Συνοριοφυλακής που άνοιξαν πυρ. Όπως δήλωσε, «οι τρομοκράτες πρέπει να πεθάνουν» και οι δυνάμεις «ενήργησαν όπως όφειλαν».