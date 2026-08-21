Δυτική Όχθη: Επτά χώρες ζητούν από το Ισραήλ να σταματήσει τον εποικισμό

Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς και η Νορβηγία παρότρυναν χθες Πέμπτη το Ισραήλ να «βάλει τέλος στην επέκταση του εποικισμού της Δυτικής Όχθης» και να «αποσύρει αμέσως» την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών που ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα, για την ανέγερση 1.200 και πλέον ακινήτων στο πλαίσιο του καίριας σημασίας έργου E1.

«Τη στιγμή που η Δυτική Όχθη γνωρίζει σοβαρή αστάθεια, με άνευ προηγουμένου επίπεδα βίας των εποίκων εναντίον πολιτών και σοβαρούς περιορισμούς στην παλαιστινιακή οικονομία, αυτή η απόφαση είναι ακόμη πιο ανησυχητική», τονίζουν οι κυβερνήσεις των επτά χωρών σε κοινή ανακοίνωσή τους.

«Ο οικισμός E1 θα υπονομεύσει τις προοπτικές της λύσης δυο κρατών μπαίνοντας σφήνα κατά μήκος της Δυτικής Όχθης και πλήττοντας την εδαφική συνέχεια των παλαιστινιακών εδαφών», πρόσθεσε.

«Ο E1 θα έκοβε τη Δυτική Όχθη στα δυο, θα διαχώριζε τις παλαιστινιακές κοινότητες στον βορρά από αυτές στον νότο και θα απομόνωνε περαιτέρω την ανατολική Ιερουσαλήμ από το παλαιστινιακό έδαφος. Αυτό θα υπονόμευε σοβαρά τη βιωσιμότητα της λύσης δυο κρατών», υπερθεμάτισε ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, ο Μαξίμ Πρεβό.

«Οι ισραηλινοί οικισμοί σε κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη είναι παράνομοι δυνάμει του διεθνούς δικαίου. Καλώ την κυβέρνηση του Ισραήλ να αποσύρει τις προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών, να αναστείλει το σχέδιο E1 και να βάλει τέλος στην επέκταση των οικισμών», πρόσθεσε ο κ. Πρεβό.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε τον Αύγουστο του 2025 το πρόγραμμα E1, που προβλέπει την ανέγερση κάπου 3.400 κατοικιών στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό κατοχή του Ισραήλ από το 1967, σε τομέα 12 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ανάμεσα στον οικισμό Μααλέ Αντουμίμ και στην ανατολική Ιερουσαλήμ.

Το ισραηλινό υπουργείο Στέγασης ανακοίνωσε την Τρίτη την έναρξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών για την ανέγερση 1.200 και πλέον κατοικιών στο πλαίσιο του έργου, κατά την ισραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση Ειρήνη Τώρα και δημοσιεύματα του ισραηλινού Τύπου. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία για την υποβολή προσφορών ως την 19η Οκτωβρίου, με άλλα λόγια οκτώ ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κρίνουν εξάλλου ότι οι αποφάσεις για την επέκταση του εποικισμού θα συνεχίσουν να «υπονομεύουν τη θέση του Ισραήλ στη διεθνή σκηνή». Η έναρξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών για το σχέδιο ανέγερσης οικισμών E1 είναι «απαράδεκτη», επιμένουν.

Οι επτά χώρες προειδοποιούν επίσης τις εταιρείες που θα εμπλακούν.

«Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να εξετάσουν την υποβολή προσφορών για να αναλάβουν κατασκευαστικά έργα. Πρέπει να είναι ενήμερες για τις συνέπειες, από νομική σκοπιά και για τη φήμη τους, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου να εμπλακούν σε σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου», τονίζουν στην κοινή ανακοίνωση.