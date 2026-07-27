Δυτική Όχθη - Γάζα: Κλιμακώνεται η βία των Ισραηλινών εποίκων κατά των Παλαιστινίων

Παλαιστίνιοι χωρικοί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη αναφέρουν στο Reuters ότι η κατάσταση στην περιοχή πλησιάζει σε οριακό σημείο, μετά τις μαζικές εισβολές Ισραηλινών εποίκων και τις βίαιες επιθέσεις, όπως αυτή που άφησε έξι νεκρούς από πυροβολισμούς την περασμένη εβδομάδα.

Ο ισραηλινός στρατός προέβη σε δεκάδες συλλήψεις και απέκλεισε δρόμους στη Δυτική Όχθη μετά το περιστατικό της περασμένης Παρασκευής (24/7) στο χωριό Ταλ, νοτιοδυτικά της Ναμπλούς, όπου σκοτώθηκαν τέσσερις Παλαιστίνιοι και δύο Ισραηλινοί.

Νωρίς τη Δευτέρα (27/7), οι περισσότερες είσοδοι προς το Ταλ, τα γειτονικά χωριά και τη Ναμπλούς έκλεισαν είτε εν μέρει είτε πλήρως, προκαλώντας μεγάλες ουρές κατοίκων που προσπαθούσαν να περάσουν τα σημεία ελέγχου.

Δυτική Όχθη - Δίχως τέλος η βία των Ισραηλινών

Οι πυροβολισμοί της Παρασκευής σημειώθηκαν όταν ένοπλοι σιωνιστές έποικοι άρχισαν να παρενοχλούν χωρικούς από το Ταλ, προσπαθώντας να εισέλθουν σε σπίτια στο χωριό για να εκδιώξουν τους γηγενείς Παλαιστίνιους.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι υπήρξε «βίαιη αντιπαράθεση» μεταξύ δεκάδων Παλαιστινίων και Ισραηλινών πολιτών, κατά την οποία έπεσαν πυροβολισμοί και από τις δύο πλευρές.

Η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε το περιστατικό ως «τρομοκρατικό», όμως οι Παλαιστίνιοι τονίζουν ότι οι χωρικοί αμύνονταν ενάντια σε μια σειρά επιθέσεων από εποίκους που επιδιώκουν να τους διώξουν από τη γη τους.

Ο Αχμέντ Ραμαντάν, 71 ετών, πατέρας ενός από τους Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν την Παρασκευή, είπε ότι οι έποικοι παρενοχλούσαν συνεχώς το σπίτι τους στην άκρη του Ταλ, με θέα τους κυματιστούς λόφους της Δυτικής Όχθης.

«Θα πεθάνουμε εδώ»

«Λένε ότι είμαστε τρομοκράτες. Δεν είμαστε τρομοκράτες», λέει ο Ραμαντάν. Είπε ότι ο έποικος που σκοτώθηκε την Παρασκευή, ο Μπεναγιάχου Μέλετ, είχε έρθει προηγουμένως στο σπίτι του και του φώναζε να φύγει και να πάει στη Συρία ή την Ιορδανία.

Ο Ραμαντάν απάντησε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να φύγει. «Ακόμα κι αν πεθάνουμε, θα πεθάνουμε εδώ στη γη μας. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να φύγουμε από αυτή τη χώρα».

Οι ισραηλινές αρχές αρχικά χαρακτήρισαν το περιστατικό της Παρασκευής ως επίθεση Παλαιστινίων σε πεζοπόρους που περπατούσαν κοντά στο χωριό, ένα αφήγημα που αντιφάσκει ζωηρά με τις εικόνες των υποτιθέμενων Ισραηλινών «περιπατητών» να έχουν μπει στον παλαιστινιακό οικισμό κρατώντας αυτόματα πυροβόλα όπλα.

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Το χωριό Ταλ βρίσκεται στην Περιοχή Α της Δυτικής Όχθης, μια ζώνη υπό παλαιστινιακό έλεγχο στην οποία γενικά απαγορεύεται η είσοδος στους Ισραηλινούς.

Βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε εποίκους να κρατούν τουφέκια και να σπρώχνουν κατοίκους καθώς πλησίαζαν το χωριό, όμως το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα την ύπαρξή του.

Παλαιστίνιοι από το Ταλ είπαν ότι οι έποικοι τους επιτέθηκαν πρώτοι και ένας από τους χωρικούς άρπαξε ένα όπλο από έναν από τους Ισραηλινούς.

Το περιστατικό ακολούθησε ένα μοτίβο που παρατηρείται επανειλημμένα στη Δυτική Όχθη, με μεγάλες ομάδες εποίκων να εμφανίζονται κοντά σε παλαιστινιακές κοινότητες, απειλώντας και παρενοχλώντας τους κατοίκους τους, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται σε ετοιμότητα για να υπερασπιστούν τους καταχραστές της γης.