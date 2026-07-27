Ο Τραμπ απόλυτος για τα F-35 στην Τουρκία: «Κανείς δεν θα μου πει τι να πουλάω, καλός σύμμαχος η Άγκυρα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε τριγμούς προ ολίγου στα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας πως «Η Τουρκία υπήρξε καλός σύμμαχος. Κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε», σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Σε ερώτηση για την αντίθεση του Ισραήλ στην πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Ρεπουμπλικανός επέμεινε ότι η χώρα αυτή «ήταν ένας σπουδαίος σύμμαχός μου».

Χαρακτήρισε δε τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ως «φίλο», ενώ δήλωσε κατηγορηματικά στους δημοσιογράφους ότι «Κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε και τι όχι».

Τραμπ: «Υπόμνημα» στον Πούτιν για εμπλοκή της Ρωσίας στο Ιράν

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ρωτήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν αν οι ρωσικοί δορυφόροι βοηθούν την Τεχεράνη στις επιθέσεις της στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι η Ουκρανία έχει καταγράψει ρωσική δορυφορική παρακολούθηση των κρατών του Κόλπου και των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα έχει βοηθήσει το Ιράν στις επιθέσεις του.

«Θα ρωτήσω τον Πούτιν για αυτό. Θα το μάθουμε», δήλωσε στους δημοσιογράφους εν πτήσει στο Air Force One.