Δυτική Όχθη: Στη δημοσιότητα βίντεο της δολοφονίας βρέφους από ισραηλινό στρατιώτη

Μια ισραηλινή ΜΚΟ έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει τη στιγμή που ισραηλινός στρατιώτης άνοιξε πυρ εναντίον αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε μια οικογένεια Παλαιστινίων στη συνοικία Τελ Ρουμέιντα της Χεβρώνας, σκοτώνοντας ένα βρέφος επτά μηνών. Το τραγικό περιστατικό συνέβη την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Στο βίντεο διακρίνονται δύο ισραηλινοί στρατιώτες σε δρόμο της πόλης, την ώρα που αυτοκίνητο επιβραδύνει και σταματάει σε απόσταση λίγων μέτρων από αυτούς. Το επίμαχο απόσπασμα δεν έχει ήχο και δεν είναι σαφές πότε ακριβώς πυροβολούν οι στρατιώτες εναντίον του οχήματος.

Ακολούθως διακρίνονται, από άλλη οπτική γωνία, οι γονείς να βγαίνουν από το αυτοκίνητο και τον πατέρα να κρατάει στην αγκαλιά του το αιμόφυρτο βρέφος, το οποίο τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως διερευνά το συμβάν, υποστηρίζοντας πως σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει, ένας στρατιώτης άνοιξε πυρ όταν αυτοκίνητο επιτάχυνε κατευθυνόμενο προς τους στρατιώτες που βρίσκονταν στο σημείο.

New footage obtained by B’Tselem uncovers the moments when the Abu Haikal family was shot. Seven-month-old Sam Abu Haikal was killed in the shooting, and both his parents were injured. The footage clearly shows that the Israeli soldier fired at the car as it was slowing to a… pic.twitter.com/rYNeMClLlj — B'Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) June 9, 2026

Ωστόσο, η μη κυβερνητική οργάνωση Μπετσέλεμ για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα εδάφη υπογραμμίζει σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ: «Στο βίντεο φαίνεται ξεκάθαρα πως ο ισραηλινός στρατιώτης άνοιξε πυρ εναντίον του αυτοκινήτου τη στιγμή που ο οδηγός επιβράδυνε και ετοιμαζόταν να σταματήσει, ευρισκόμενος σε απόσταση από τους στρατιώτες, χωρίς να αντιπροσωπεύει κίνδυνο για εκείνους».

Από τα ισραηλινά πυρά τραυματίστηκαν επίσης οι γονείς του βρέφους. Σύμφωνα με την ανάρτηση της Μπετσέλεμ, «ο Σαμ, το επτά μηνών βρέφος που βρισκόταν στην αγκαλιά της μητέρας του στο πίσω κάθισμα, πυροβολήθηκε στο κεφάλι και ο θάνατος του διαπιστώθηκε λίγο αργότερα. Οι γονείς του Σαμ τραυματίστηκαν επίσης από τα πυρά και η μητέρα εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Μετά το επεισόδιο, ο στρατιώτης που πυροβόλησε και ένας άλλος στρατιώτης που βρισκόταν μαζί του εγκατέλειψαν το σημείο, χωρίς να ελέγξουν το όχημα ή να προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στο θανάσιμα τραυματισμένο βρέφος ή στη μητέρα του».

Η βία στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, κλιμακώθηκε αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας.