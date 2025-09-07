Έβγαλε 82 εκατ. στο OnlyFans, αλλά τη νοιάζει μόνο να είναι καλή Χριστιανή

Πώς να βγάλεις πολλά χρήματα, πολύ γρήγορα, ή έστω να πεθάνεις, καθώς προσπαθείς να πετύχεις αυτό το στόχο; Δεν ρωτάμε εμείς, δεν είναι σλόγκαν του OnlyFans, αλλά το έχει πει ο ράπερ 50Cent με λίγο διαφορετικά λόγια.

Η Sophie Rain, ένα από τα πιο περιζήτητα πρόσωπα στην πλατφόρμα OnlyFans, έχει πετύχει ήδη το πρώτο σκέλος αυτής της πρότασης, με εντυπωσιακή άνεση, χωρίς να βγάλει ούτε τις κάλτσες της.

«Δούλευα πολύωρες βάρδιες γιατί απλά, προσπαθούσα να βγάλω λίγα λεφτά. Ζούσα όμως ακόμα με τους γονείς μου. Ήθελα να φύγω, να κάνω κάτι δικό μου, αλλά δεν είχα χρήματα. Και είναι όλα τα πράγματα εκεί έξω τόσο ακριβά! Η αδελφή μου έκανε OnlyFans και ήταν εκείνη που με έπεισε να μπω στην πλατφόρμα. Ξεκίνησα μαζί της λοιπόν και έγινε όλη αυτή η επιτυχία», δήλωσε η νεαρή ινφλουένσερ στη New York Post.

Το εντυπωσιακό με την τεράστια επιτυχία της Σόφι, που ισχυρίζεται πως μετρά 82 εκατομμύρια δολάρια σε συνολικά κέρδη, είναι πως δεν έχει κάνει κάτι το ιδιαίτερο μέχρι στιγμής. Είναι ένα κορίτσι που περνάει όμορφα μαζί με τις φίλες της, παίζει με τις τάσεις στα social media και με τους αγαπημένους της ήρωες της pop κουλτούρας και φυσικά μιλάει για την πίστη της στο Θεό.

Sophie Rain: Και εγένετο Bop House

H Σόφι δεν ήθελε να κάνει κάτι υπερβολικό στο OnlyFans, μόνο να δείξει την πραγματικότητα της ζωής της, με καλύτερα standards παραγωγής και μπόλικους ευρυγώνιους φακούς. Εξηγεί:«Πηγαίναμε μαζί ταξίδια, κάναμε παρέα, γελάγαμε. Κάποια στιγμή σκέφτηκα, γιατί να μη το μεταφέρουμε όλο αυτό στο OnlyFans;».

Αυτό ήταν το ξεκινημα του Bop House, ενός σπιτιού όπου η Σόφι Ρέιν και οι φίλες της γυρίζουν περιεχόμενο για το OnlyFans και τα social media της.

Φροντίζει «πάντα να υπάρχουν όρια και σεβασμός» στη δημιουργία περιεχομένου γιατί «αν δεν έχεις ήθος, θα χαθείς σ' αυτή τη βιομηχανία», όπως η ίδια υποστηρίζει. Κάπως έτσι, σήμερα κερδίζει τουλάχιστον τέσσερα εκατομμύρια δολάρια το μήνα. «Προσπαθώ να διατηρώ την επαφή μου με την εκκλησία και αγαπώ πολύ τον Θεό» είπε πρόσφατα στο Fox News Digital.

Sophie Rain confirms all the rumors and shows David Dobrik actual proof that she’s made $82M from her OF page in only a year and a half 👀 pic.twitter.com/SNmM9HmiM6 — ryan 🤿 (@scubaryan_) August 27, 2025

«Είμαι τόσο νευρική που έχω παρανοήσει. Όλα αυτά που έχω κάνει μπορεί να εξαφανιστούν αύριο!» έλεγε πρόσφατα, σε μια συζήτηση με τον κολλητό της, τον YouTuber Ντέιβιντ Ντόμπρικ, τμήματα της οποίας ανέβηκαν στο Twitter. «Εντάξει, 82 εκατομμύρια δεν χάνονται σε μια μέρα» συμπλήρωσε γελώντας.