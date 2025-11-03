Εβραίοι κληρονόμοι κατέθεσαν αγωγή στο Μουσείο Γουλανδρή για έναν πίνακα του Βαν Γκογκ

Αγωγή κατέθεσε μια εβραϊκή οικογένεια στο Μουσείο Γουλανδρή και το Μητροπολίτικό Μουσείο Τέχνης στη Νέα Υόρκη (META) για έναν πίνακα ζωγραφικής του Βαν Γκογκ.

Οι κληρονόμοι που κατέθεσαν αγωγή, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη Γερμανία, τη δεκαετία του 1930 εν μέσω ναζιστικών διώξεων, και κατέθεσαν την παραπάνω αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Νέα Υόρκη σε μια προσπάθεια να ανακτήσουν τον πίνακα ο οποίος, όπως λένε, λεηλατήθηκε από τους Ναζί.

Το Μητροπολιτικό Μουσείο (Met), όπως επισημαίνει το artnet.com, αγόρασε το έργο, «Μάζεμα Ελιάς» (1889), το 1956 και το πούλησε στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή το 1972, το οποίο σήμερα το εκθέτει στο μουσείο του στην Αθήνα, σύμφωνα με την αγωγή.

Η αγωγή ισχυρίζεται ότι το Μητροπολιτικό Μουσείο (Met) θα έπρεπε να γνωρίζει ότι η προέλευση του πίνακα ήταν προβληματική στην καλύτερη περίπτωση και είχε έντονα προειδοποιητικά σημάδια στη χειρότερη. Οι κληρονόμοι καλούν το Μητροπολιτικό Μουσείο (Met) να τους αποζημιώσει με τα έσοδα που έλαβε από την πώληση του έργου τέχνης.

Η αγωγή αναφέρει ότι το έργο ανήκε στον Φριτς και την Χέντβιγκ Στερν, οι οποίοι εγκατέλειψαν το Μόναχο με τα έξι παιδιά τους στα τέλη του 1936 για τις ΗΠΑ, πριν εγκατασταθούν στην Καλιφόρνια, και ότι πριν από την αναχώρησή τους, η ναζιστική κυβέρνηση είχε κηρύξει το έργο «γερμανική πολιτιστική ιδιοκτησία». Οι αξιωματούχοι απαγόρευσαν στους Στερν να το μεταφέρουν, μαζί με έναν Πικάσο, δύο Σεζάν και έναν Μιρό, εκτός χώρας.

Το Μητροπολιτικό Ινστιτούτο ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι, όταν κατείχε το έργο, δεν υπήρχε «αρχείο που να αποδεικνύει ότι κάποτε ανήκε στην οικογένεια Στερν — μάλιστα, αυτές οι πληροφορίες δεν έγιναν διαθέσιμες παρά μόνο αρκετές δεκαετίες αφότου ο πίνακας έφυγε από τη συλλογή του μουσείου».

«Η προσπάθεια μήνυσης και δυσφήμισης του ιδρύματος και της οικογένειας Γουλανδρή στις ΗΠΑ βάσει παραπλανητικά ελλιπών ισχυρισμών είχε απορριφθεί προηγουμένως, δύο φορές», δήλωσε ο δικηγόρος τους Γουίλιαμ Τσάρον στο Artnet μέσω email.