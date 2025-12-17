Édika: Πέθανε ο θρύλος των κόμικς και της γελοιογραφίας

Ο Édika, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους σκιτσογράφους του γαλλικού κόμικ και κορυφαίος εκπρόσωπος του παράλογου χιούμορ, έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (16/12) σε ηλικία 85 ετών. Το πραγματικό του όνομα ήταν Εντουάρ Καραλί.

Γεννημένος στην Αίγυπτο στις 7 Δεκεμβρίου 1940, εγκαταστάθηκε στη Γαλλία το 1976, όπου ανέπτυξε μια μακρά και επιτυχημένη καριέρα συνεργαζόμενος με τα περιοδικά Pilote, Charlie Mensuel και Psikopat, πριν ενταχθεί στο θρυλικό Fluide Glacial το 1979. Εκεί δημιούργησε περισσότερα από 37 άλμπουμ και φιλοτέχνησε τα εξώφυλλα 83 τευχών.

Ξεχώρισε για το ιδιαίτερο, προκλητικό και συχνά παρανοϊκό ύφος του, με χαρακτηριστικούς ήρωες όπως τον μικροαστό Μπρόνσκι και τον γάτο Κλαρκ Γκέιμπ, καθώς και για τις παραμορφωμένες φιγούρες με τις μεγάλες μύτες. Αν και πολλές φορές άγγιζε τα όρια της πρόκλησης και του πορνογραφικού χιούμορ, η ευρηματικότητα των διαλόγων και η αφηγηματική του τόλμη τον καθιέρωσαν ως μοναδική μορφή του είδους.

Έργα του έχουν κυκλοφορήσει και στην Ελλάδα σε βιβλία και συλλογές. Το Fluide Glacial τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό αφιέρωμα, χαρακτηρίζοντάς τον «Πρίγκιπα της ανοησίας και του παράλογου χιούμορ» και έναν από τους βασικούς πυλώνες της ιστορίας του περιοδικού.