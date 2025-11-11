«Εδώ θα γίνει ο τάφος σου» λένε πλαγίως στον Ιμάμογλου: 2.500 χρόνια φυλάκιση ζητά ο εισαγγελέας

Θέλοντας να διασφαλίσει πως ούτε τα κόκαλά του δεν θα παραμένουν για να απειλήσουν την πρωτοκαθεδρία του Ταγίπ Ερντογάν, η τουρκική δικαιοσύνη πρότεινε μία αστρονομική ποινή φυλάκισης για τον κρατούμενο πρώην δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Όπως ενημερώνει το ΣΚΑΙ, ο εισαγγελέας έχει ήδη στα χέρια του το βαρύ κατηγορητήριο για το αντίπαλο δέος του Τούρκου «χαλίφη», στο οποίο κεντρική κατηγορία είναι αυτή για εγκληματική οργάνωση, πέραν της οικονομικής απάτης.

Εξετάζοντας το κατηγορητήριο λοιπόν, ο εν λόγω εισαγγελέας πρότεινε ποινή κάθειρξης από περίπου 800, έως 2.500 έτη για τον Ιμάμογλου, θέλοντάς να τον λησμονήσουν ίσως και τα δισ-δισέγγονά του.

#SONDAKİKA | İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek:



İBB İddianamesinde şüpheli sayısı 402; İddianame 3900 sayfadan oluşuyor... pic.twitter.com/Ej5Qi7wYCa — The Turkish Post (@turkishpostnet) November 11, 2025

Ιμάμογλου: Ο «Billy the Kid» του Ερντογάν

Το κατηγορητήριο, που είναι περίπου 4.000 σελίδες και παρουσίασε ο Γενικός Εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης, κατηγορεί τον Ιμάμογλου και 401 άλλους για συμμετοχή σε δίκτυο διαφθοράς που φέρεται να προκάλεσε ζημιές ύψους 160 δισεκατομμυρίων λιρών (3,81 δισεκατομμύρια δολάρια) στο κράτος σε διάστημα 10 ετών.

Διαβάστε ακόμα: Δεν ξέρουν τι βγάζουν: Το επάγγελμα που πλουτίζει τη Gen Z

Ο εισαγγελέας θεωρεί τον Εκρέμ Ιμάμογλου ηγέτη εγκληματικής οργάνωσης και ζητεί ποινή φυλάκισης από 828 έτη έως 2352 έτη.

Ο Ιμάμογλου, επιχειρηματίας και υπό αναστολή δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, ήταν για καιρό ιδιαίτερα λαοφιλής, φαβορί για την προεδρία της αντιπολίτευσης με το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, και ρεαλιστική απειλή για τον Ερντογάν, όταν και αν αποφασίσει να διεξάγει δημοκρατικές εκλογές.

Στις 19 Μαρτίου 2025, ο Ιμάμογλου συνελήφθη από την τουρκική αστυνομία με κατηγορίες που σχετίζονται με φερόμενη διαφθορά, μαζί με περισσότερα από 100 άτομα.

Κατηγορήθηκε επίσης ότι βοήθησε το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK). Στις 18 Μαρτίου 2025, το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης ακύρωσε το πτυχίο του, επικαλούμενο παρατυπίες, γεγονός που τον εμποδίζει να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία.

Η απόφαση ελήφθη λίγες ημέρες πριν η αντιπολίτευση τον προτείνει ως υποψήφιο για την προεδρία στις εκλογές του 2028. Τον επισκέφθηκε στη φυλακή 11 ημέρες αργότερα μια αντιπροσωπεία της ΕΕ με επικεφαλής την Καταρίνα Μπάρλεϊ.

Μετά τη σύλληψή του, το κόμμα του Ιμάμογλου, το CHP, την χαρακτήρισε «πολιτικό πραξικόπημα» και κάλεσε σε πανεθνικές διαμαρτυρίες. Στη συνέχεια, ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, επέβαλε τετραήμερη απαγόρευση των διαμαρτυριών στην πόλη.

Παρά τις απαγορεύσεις των συναθροίσεων και τις αστυνομικές καταστολές, εκατοντάδες χιλιάδες έχουν συγκεντρωθεί έως σήμερα, με σχεδόν 1.900 άτομα να έχουν συλληφθεί από την έναρξη των διαμαρτυριών.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ, καταδίκασε τις συλλήψεις, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να εκφοβίσει και να φιμώσει τους διαφωνούντες. Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέρριψε τις διαμαρτυρίες, προειδοποιώντας ότι όσοι υποκινούν αναταραχές «δεν έχουν πουθενά να πάνε».

Στις 16 Ιουλίου 2025, ο Ιμάμογλου καταδικάστηκε για προσβολή και απειλή κατά του Γενικού Εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης Ακίν Γκιουρλέκ, και καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους και οκτώ μηνών.

Με τις νεότερες διώξεις εναντίον του, επιδιώκεται ουσιαστικά να προβληθεί το ίδιο του το κόμμα, ως υποτιθέμενα μετέχον σε εγκληματική οργάνωση.