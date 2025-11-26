ΕΕ: Αυστηρότερα μέτρα και εκτεταμένοι έλεγχοι στην Shein για παράνομα προϊόντα

Aυστηροποίηση των μέτρων κατά της κινεζικής εταιρίας διαδικτυακής πώλησης ειδών γρήγορης μόδας Shein ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την ανακάλυψη ότι έχουν πωληθεί παράνομα προϊόντα στη Γαλλία.

Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη (26/11), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την εταιρεία να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την πώληση παράνομων προϊόντων βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA) της ΕΕ.

«Η Επιτροπή υποψιάζεται ότι το σύστημα της Shein ενδέχεται να συνιστά συστημικό κίνδυνο για τους καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση», ανακοίνωσε η Επιτροπή.

Η Shein καλείται τώρα να δώσει στην Επιτροπή αναλυτικές λεπτομέρειες και εσωτερική τεκμηρίωση σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει για την προστασία των ανηλίκων από σεξουαλικό περιεχόμενο αλλά και για την αποτροπή της κυκλοφορίας παράνομων προϊόντων στην πλατφόρμα της.

Στο μεταξύ, η γαλλική κυβέρνηση προσέφυγε στο δικαστήριο προκειμένου να ζητήσει την αναστολή λειτουργίας της ιστοσελίδας της Shein στη Γαλλία για τρεις μήνες καθώς διέθετε προς πώληση κούκλες με χαρακτηριστικά μικρού κοριτσιού ως «σεξουαλικά παιχνίδια» και παράνομα όπλα στην πλατφόρμα της. Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου.

Tο Ευρωκοινοβούλιο ζήτησε την Τετάρτη (26/11) την ταχύτερη αναστολή πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου σε περιπτώσεις που σημειώνονται σοβαρές παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ.

Σε ένα μη δεσμευτικό ψήφισμα το Ευρωκοινοβούλιο προέτρεψε να γίνει «απλούστερη και ταχύτερη» η καταφυγή στην «προσωρινή αναστολή της δραστηριότητας των διαδικτυακών αγορών σε περιπτώσεις συστηματικών, σοβαρών ή επαναλαμβανόμενων παραβιάσεων του δικαίου της ΕΕ, όπως στην υπόθεση Shein στη Γαλλία».

«Η αναστολή των διαδικτυακών αγορών δεν θα πρέπει πλέον να θεωρείται εξαιρετικό μέτρο που λαμβάνεται ως έσχατη λύση», αναφέρει το ψήφισμα.