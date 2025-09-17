EE: Έρχονται κυρώσεις έναντι του Ισραήλ μετά την χερσαία επιχείρηση στην Γάζα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει κυρώσεις κατά του Ισραήλ μετά την απόφαση να ξεκινήσει χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για εμπορικούς δασμούς που θα επιβληθούν εμπορικές κυρώσεις, αλλά αναμένεται να επιβληθούν κυρώσεις και σε πρόσωπα της κυβέρνησης, ενώ πληροφορίες θέλουν να επιβάλλονται κυρώσεις και από την άλλη πλευρά και σε πρόσωπα της Χαμάς.

Αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση από την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, αλλά και τον αρμόδιο Επίτροπο Εμπορίου, τον κ. Σέφτσοβιτς.

Πηγή: Ertnews