Μενού

ΕΕ: Η Κομισιόν «στριμώχνει» τη Meta για τον εθιστικό σχεδιασμό των πλατφορμών της

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε διάλογο με τη Meta για τον εθιστικό σχεδιασμό των πλατφορμών της, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Reader symbol
Newsroom
Η εφαρμογή του Instagram
Shutter Speed/ Unsplash
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τη Meta μετά τα προκαταρκτικά ευρήματά της πριν από δύο χρόνια, σύμφωνα με τα οποία ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός παραβίαζε τον Νόμο περί Ψηφιακών Υπηρεσιών με τον εθιστικό σχεδιασμό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram, δήλωσε σήμερα ο Τόμας Ρενιέ, εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα τεχνολογίας.

O εκπρόσωπος δήλωσε ότι η Επιτροπή δεν θα σχολιάσει τον διακανονισμό στον οποίο κατέληξε η εταιρία με σχεδόν όλες τις αμερικανικές Πολιτείες, ο οποίος περιλαμβάνει πληρωμή 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μια σειρά από δεσμεύσεις.

Η Meta «συνεχίζει να έχει τη δυνατότητα να προτείνει δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε ο Ρενιέ σε ανακοίνωσή του.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ