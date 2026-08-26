ΕΕ: Η Κομισιόν «στριμώχνει» τη Meta για τον εθιστικό σχεδιασμό των πλατφορμών της

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τη Meta μετά τα προκαταρκτικά ευρήματά της πριν από δύο χρόνια, σύμφωνα με τα οποία ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός παραβίαζε τον Νόμο περί Ψηφιακών Υπηρεσιών με τον εθιστικό σχεδιασμό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram, δήλωσε σήμερα ο Τόμας Ρενιέ, εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα τεχνολογίας.
O εκπρόσωπος δήλωσε ότι η Επιτροπή δεν θα σχολιάσει τον διακανονισμό στον οποίο κατέληξε η εταιρία με σχεδόν όλες τις αμερικανικές Πολιτείες, ο οποίος περιλαμβάνει πληρωμή 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μια σειρά από δεσμεύσεις.
Η Meta «συνεχίζει να έχει τη δυνατότητα να προτείνει δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε ο Ρενιέ σε ανακοίνωσή του.
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