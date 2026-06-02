ΕΕ: Πράσινο φως για σταδιακή κατάργηση ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν σε έννεα κράτη-μέλη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά την σταδιακή κατάργηση των παρατεταμένων ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν με γνώμες που εξέδωσε την Τρίτη (02/06) για τις χώρες: Αυστρία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Σλοβενία και Σουηδία.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι εν λόγω χώρες είχαν επαναφέρει προσωρινούς συνοριακούς ελέγχους εξαιτίας ανησυχιών για την ασφάλεια και τις μεταναστευτικές πιέσεις.

Η ίδια ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι υπάρχουν αποτελεσματικότερες εναλλακτικές λύσεις, όπως οι μη συστηματικοί αστυνομικοί έλεγχοι και η χρήση κινητών τεχνολογιών βιομετρικής ταυτοποίησης.

Η εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, καθώς και η λειτουργία των νέων ευρωπαϊκών συστημάτων ελέγχου των εξωτερικών συνόρων, αναμένεται -σύμφωνα με την Επιτροπή-να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την άρση των εσωτερικών συνοριακών ελέγχων.

Όπως υπογραμμίζει η Επιτροπή, οι παρατεταμένοι έλεγχοι επηρεάζουν τις διασυνοριακές μετακινήσεις και καλεί τα εννέα κράτη-μέλη «να εργαστούν για τη σταδιακή κατάργηση και άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ και να αξιοποιήσουν πλήρως τα διαθέσιμα εναλλακτικά μέτρα και την περιφερειακή συνεργασία», με στόχο την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της ελεύθερης κυκλοφορίας στον χώρο Σένγκεν.

Οι γνώμες σχετικά με τη σταδιακή άρση των προσωρινών ελέγχων, εκδόθηκαν στο πλαίσιο της υποχρέωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αξιολογεί, βάσει του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν, κατά πόσον οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα που παρατείνονται πέραν των 12 μηνών εξακολουθούν να είναι αναγκαίοι και αναλογικοί.

Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη για την εφαρμογή των συστάσεων και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της ελεύθερης κυκλοφορίας στον χώρο Σένγκεν.