EE: Σε ποια κράτη εξετάζει να αρνηθεί το δικαίωμα βέτο - «Πάθημα που έγινε μάθημα» ο Όρμπαν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο να αρνηθεί σε κράτη κράτη μέλη το δικαίωμα βέτο για αρκετά χρόνια. Ο λόγος, για τα κράτη που ετοιμάζονται να μπουν το επόμενο διάστημα στην ΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα σχέδια που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα υποψήφια κράτη μέλη είναι η Μολδαβία και οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και η Ουκρανία. Το αυτόματο διακίωμα σπε βέτο, το οποίο μάλλον δεν θα έχουν, αφορά αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής ή σε άλλα ζητήματα που συμφωνούνται ομόφωνα, όπως η φορολογία.

Η ιδέα είναι ιδιαίτερα σημαντική για το Μαυροβούνιο, το οποίο πρωτοστατεί μεταξύ των εννέα επίσημων υποψήφιων χωρών της ΕΕ. Η πρώην γιουγκοσλαβική δημοκρατία των 624.000 κατοίκων αναμένεται να γίνει το 28ο κράτος μέλος της ΕΕ έως το 2028. Αυτόν τον μήνα, μια τεχνική ομάδα που έχει αναλάβει τη σύνταξη της συνθήκης προσχώρησης του Μαυροβουνίου συναντήθηκε για πρώτη φορά, ένα σημάδι ότι οι 14ετείς διαπραγματεύσεις εισέρχονται στο τελικό στάδιο.

Η «κρυάδα» που πήρε η ΕΕ με τον Βίκτορ Όρμπαν

Σε αυτό το πλαίσιο, αξιωματούχοι της ΕΕ εξετάζουν διασφαλίσεις για τα νέα μέλη, ώστε να αποτραπεί το μπλοκάρισμα των αποφάσεων από ένα κράτος μέλος, σύμφωνα με τέσσερις πηγές της ΕΕ.

Η ιδέα προέκυψε μετά από μια δύσκολη εμπειρία με την Ουγγαρία, της οποίας η προηγούμενη φιλορωσική κυβέρνηση με επικεφαλής τον Βίκτορ Όρμπαν άσκησε βέτο σε αρκετές σημαντικές αποφάσεις της ΕΕ, ιδίως σε ένα δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία.

Μια χρονικά περιορισμένη απαγόρευση των δικαιωμάτων βέτο θα μπορούσε να περιληφθεί στη συνθήκη προσχώρησης του Μαυροβουνίου, η οποία θα χρησίμευε ως πρότυπο για άλλους που περιμένουν στα παρασκήνια.

Η διασφάλιση θεωρείται νομικά οριακή και θα μπορούσε να εισαχθεί μόνο για προσωρινή περίοδο, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία μελών δεύτερης κατηγορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.



