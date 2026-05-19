Τηλεφωνική επικοινωνία Φον ντερ Λάιεν – Ερντογάν: Στο επίκεντρο το Ιράν, οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας και το Κυπριακό

«Η ΕΕ εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας για αποκλιμάκωση και μια διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν», τονίζει η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την οποία συζητήθηκαν επίσης η Ανατολική Μεσόγειος και το Κυπριακό.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε μέσω του «Χ», ότι είχε σήμερα μια «πολύ καλή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Ερντογάν και στη συνέχεια αναφέρει τα εξής:
«Η Τουρκία είναι βασικός εταίρος σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή. Τα συμφέροντά μας συγκλίνουν: διατηρώντας ανοιχτές τις εμπορικές οδούς, τη ροή ενέργειας και τις αλυσίδες εφοδιασμού σταθερές. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά σε αυτές τις προτεραιότητες. Η ΕΕ εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας να υποστηρίξει την αποκλιμάκωση και μια διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν. Συζητήσαμε επίσης για την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό. Υπογραμμίσαμε τη σημασία των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας. Η ΕΕ είναι έτοιμη να υποστηρίξει τη διαδικασία υπό την ηγεσία του ΟΗΕ σε όλα τα στάδια».
- Μυστήριο με την έντονη οσμή στα νότια της Αττικής: Τα σενάρια που έχουν αποκλείσει οι Αρχές μέχρι στιγμής
- Από το ψαλτήρι στο heavy metal: Ο ιερέας από το Ναύπλιο που «τρέλανε» το Pitchfork
- Άδωνις Γεωργιάδης για Ισραήλ: «Ένα αληθινό θαύμα της ανθρωπότητας»
- Στο τραπέζι τα πειραματικά εμβόλια: Η απάντηση του ΠΟΥ στη ραγδαία εξάπλωση του έμπολα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.