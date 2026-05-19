Μενού

Τηλεφωνική επικοινωνία Φον ντερ Λάιεν – Ερντογάν: Στο επίκεντρο το Ιράν, οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας και το Κυπριακό

Τηλεφωνική επικοινωνία Φον ντερ Λάιεν και Ερντογάν για την αποκλιμάκωση με το Ιράν, τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας καθώς και το Κυπριακό.

Reader symbol
Newsroom
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Παρέμβαση από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν | AP Photos
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

«Η ΕΕ εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας για αποκλιμάκωση και μια διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν», τονίζει η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την οποία συζητήθηκαν επίσης η Ανατολική Μεσόγειος και το Κυπριακό.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε μέσω του «Χ», ότι είχε σήμερα μια «πολύ καλή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Ερντογάν και στη συνέχεια αναφέρει τα εξής:

«Η Τουρκία είναι βασικός εταίρος σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή. Τα συμφέροντά μας συγκλίνουν: διατηρώντας ανοιχτές τις εμπορικές οδούς, τη ροή ενέργειας και τις αλυσίδες εφοδιασμού σταθερές. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά σε αυτές τις προτεραιότητες. Η ΕΕ εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας να υποστηρίξει την αποκλιμάκωση και μια διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν. Συζητήσαμε επίσης για την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό. Υπογραμμίσαμε τη σημασία των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας. Η ΕΕ είναι έτοιμη να υποστηρίξει τη διαδικασία υπό την ηγεσία του ΟΗΕ σε όλα τα στάδια».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ