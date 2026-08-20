Εφιαλτική πρόβλεψη για την Ευρώπη: Χωρίς επαρκή μέτρα οι φωτιές θα αυξηθούν κατά σχεδόν 40%

Οι δασικές πυρκαγιές αναμένεται να κατακαίνε έως και 39% περισσότερες εκτάσεις στην Ευρώπη μέχρι το τέλος του αιώνα, ακόμη και στο πιο αισιόδοξο σενάριο για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη, σύμφωνα με νέα μελέτη που επικαλείται ο Guardian.



Η έρευνα δείχνει ότι η άνοδος της θερμοκρασίας, σε συνδυασμό με τις πιο θερμές, ξηρές και ανεμώδεις συνθήκες, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο μικρές εστίες φωτιάς να εξελιχθούν σε ανεξέλεγκτες πυρκαγιές. Στο χειρότερο σενάριο, όπου η παγκόσμια θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά 3,6°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, η έκταση που θα καίγεται στην Ευρώπη θα μπορούσε σχεδόν να τριπλασιαστεί.





Οι ερευνητές υπογραμμίζουν, ωστόσο, ότι η καλύτερη διαχείριση των πυρκαγιών και η ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης και κατάσβεσης μπορούν να περιορίσουν σημαντικά την αύξηση. Σε ορισμένα σενάρια, οι βελτιώσεις στη διαχείριση των πυρκαγιών θα μπορούσαν να μειώσουν την επιπλέον καμένη έκταση κατά περισσότερο από 70%.

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Ο Maik Billing, ερευνητής οικοσυστημάτων στο Potsdam Institute for Climate Impact Research και επικεφαλής της μελέτης, προειδοποίησε ωστόσο ότι η πυροπροστασία δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη μείωση των εκπομπών. Όπως εξήγησε, ακόμη και με σημαντικές επενδύσεις στη διαχείριση των πυρκαγιών, μια πορεία υψηλών εκπομπών θα εξακολουθούσε να οδηγεί σε μεγάλη αύξηση των καμένων εκτάσεων.

Η τρίτη χειρότερη αντιπυρική περίοδος που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη

Τα ευρήματα έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία μεγάλες φωτιές πλήττουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με στοιχεία της European Forest Fire Information System, η φετινή αντιπυρική περίοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να είναι η τρίτη χειρότερη που έχει καταγραφεί, μετά το 2025 και το 2022. Περισσότερα από 600.000 εκτάρια έχουν ήδη καεί, ενώ σε Βέλγιο, Γαλλία και Σλοβακία έχουν καταγραφεί ρεκόρ για τη συγκεκριμένη περίοδο.



Η μελέτη συνέκρινε τις προβλεπόμενες ετήσιες καμένες εκτάσεις για την περίοδο 2070-2100 με τα μοντέλα για την περίοδο 2000-2030. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο σημαντικότερος παράγοντας πίσω από την επιδείνωση είναι η αύξηση των καιρικών συνθηκών που ευνοούν τις πυρκαγιές.



Στο πιο αισιόδοξο σενάριο, όπου η υπερθέρμανση περιορίζεται στους 1,8°C, η αύξηση των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών θα είναι περιορισμένη σε αρκετές περιοχές. Αντίθετα, στο σενάριο των 3,6°C, η επιδείνωση θα αφορά σχεδόν ολόκληρη την Ευρώπη. Οι σημερινές πολιτικές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων, οδηγούν σε περίπου 2,6°C υπερθέρμανση έως το τέλος του αιώνα.

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Παράλληλα, οι ερευνητές επισημαίνουν μια παράδοξη συνέπεια της καταστολής των πυρκαγιών. Η αποτελεσματικότερη κατάσβεση από τη δεκαετία του 1980 έχει μειώσει τον αριθμό των πυρκαγιών και τις συνολικές καμένες εκτάσεις στη νότια Ευρώπη, όμως η συστηματική κατάσβεση ακόμη και μικρών πυρκαγιών έχει οδηγήσει στη συσσώρευση περισσότερης καύσιμης ύλης στα δάση. Έτσι, όταν οι συνθήκες γίνουν ακραίες, οι πυρκαγιές μπορεί να είναι λιγότερες αλλά πολύ πιο καταστροφικές.



Ο Víctor Resco de Dios, δασολόγος στο Πανεπιστήμιο της Lleida, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έρευνα, σημείωσε ότι η συζήτηση για τις πυρκαγιές συχνά καταλήγει σε μια «μη παραγωγική απόδοση ευθυνών», εστιάζοντας μόνο σε έναν από τους δύο βασικούς παράγοντες: την κλιματική αλλαγή και την κατάσταση των τοπίων.



Η νέα μελέτη, σύμφωνα με τον ίδιο, υπενθυμίζει ότι η επιδείνωση των πυρκαγιών συνδέεται άμεσα με την υπερθέρμανση του πλανήτη, αλλά και με τις αλλαγές στη διαχείριση των δασικών εκτάσεων. Η καλύτερη διαχείριση μπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο, αλλά χωρίς ουσιαστική μείωση των εκπομπών η κλιματική κρίση θα συνεχίσει να ενισχύει τις ακραίες πυρκαγιές στην Ευρώπη.