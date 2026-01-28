Εκτεταμένη έρευνα στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε υποκατάστημα στο Βερολίνο πραγματοποιούν από το πρωί οι δυνάμεις της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (BKA), στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με το Der Spiegel, περίπου 30 αστυνομικοί με πολιτικά εισήλθαν στα γραφεία λίγο μετά τις 11:00 ώρα Ελλάδος, κατόπιν εντολής της τοπικής Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος.

Η έρευνα αφορά «άγνωστα προς το παρόν στελέχη» της τράπεζας, τα οποία φέρονται να είχαν στο παρελθόν επιχειρηματικές σχέσεις με ξένες εταιρίες που πιθανότατα χρησιμοποιήθηκαν για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η Deutsche Bank επιβεβαίωσε την έφοδο, τονίζοντας ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές, ενώ πηγές που επικαλείται το περιοδικό χαρακτηρίζουν την υπόθεση «εξαιρετικά ευαίσθητη».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα βρίσκεται στο επίκεντρο αντίστοιχων ερευνών. Το 2022, οι αρχές είχαν πραγματοποιήσει νέα έφοδο για ανεπαρκείς ελέγχους κατά του ξεπλύματος χρήματος, με αποτέλεσμα η BaFin να διορίσει ειδικό εκπρόσωπο για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης της τράπεζας.

Η σημερινή έρευνα συνδέεται, σύμφωνα με τη Süddeutsche Zeitung, με καθυστερημένη αναφορά ύποπτης δραστηριότητας που αφορούσε τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς, πρώην πελάτη της Deutsche Bank.

Ο Αμπράμοβιτς βρίσκεται από τον Μάρτιο του 2022 στις λίστες κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ερευνάται για πιθανή παραβίαση του Νόμου περί Εξωτερικού Εμπορίου και Πληρωμών. Εκπρόσωπος της Εισαγγελίας επιβεβαίωσε ότι η έρευνα αφορά «58χρονο επιχειρηματία από τη Ρωσική Ομοσπονδία».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αρχές είχαν ζητήσει στοιχεία από την Deutsche Bank, όμως δεν έλαβαν «το επιθυμητό επίπεδο διαφάνειας», γεγονός που εκτιμάται ότι οδήγησε στη σημερινή επιχείρηση της BKA.

Την ίδια ώρα, η τράπεζα ετοιμάζεται να ανακοινώσει αύριο τα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου και του συνόλου του 2025, ενώ η μετοχή της καταγράφει ήδη πτώση 3%, εν μέσω αυξημένης ανησυχίας των αγορών.