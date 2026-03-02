Έφτασαν στην Κύπρο τα ελληνικά F-16: Βίντεο από την προσγείωση

Έφτασαν στην Κύπρο τα μαχητικά F-16, όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Σε βίντεο του ΣΚΑΪ, απεικονίζεται η προσγείωση των τεσσάρων μαχητικών αεροσκαφών, «αναλαμβάνοντας» την άμυνα της νησιωτικής χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Νίκος Δένδιας σημείωσε νωρίτερα σήμερα ότι θα μεταβεί ο ίδιος αύριο στην Κύπρο:

«Μετά τις απρόκλητες επιθέσεις στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας διαβεβαίωσα τον κ. Πάλμα ότι η Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας κρίσης θα συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απειλές και οι παράνομες ενέργειες στο έδαφός της», σημείωσε ο Νίκος Δένδιας και πρόσθεσε:

«Κατόπιν αυτού και σύμφωνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, αποστέλλεται άμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία η φρεγάτα «Κίμων» μαζί με 2η ελληνική φρεγάτα, η οποία θα φέρει το σύστημα Κένταυρος, καθώς επίσης αποστέλλεται στην Κυπριακή Δημοκρατία ζεύγος μαχητικών F-16 για να συμβάλλει στην άμυνά της απέναντι στις απειλές που αντιμετωπίζει.

Επίσης, για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών με την Κυπριακή Δημοκρατία θα μεταβώ αύριο μαζί με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ Δημήτριο Χούπη, στην Κύπρο, όπου θα γίνω δεκτός από τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και θα έχω συνεργασία με τον Βασίλη Πάλμα».

