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Έγινε και αυτό: Άφησε την 11χρονη κόρη του μόνη για δυο μέρες και πήγε στο εξωτερικό να δει μπάλα

Ένα πρωτόγνωρο περιστατικό συνέβη στην Κύπρο όταν ένας πατέρας φέρεται να άφησε μόνο του το παιδί του στο σπίτι για να ταξιδέψει στην Αλβανία να δει μπάλα.

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Αστυνομία στην Κύπρο
Αστυνομία στην Κύπρο | Getty Images
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Μια σοβαρή υπόθεση με θύμα ένα 11χρονο κορίτσι διερευνά η Αστυνομία στην Κύπρο, καθώς πατέρας φέρεται να άφησε το παιδί μόνο του στο σπίτι και να ταξίδεψε στην Αλβανία για να παρακολουθήσει ποδοσφαιρικό αγώνα της Πάφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το sigmalive.com, οι Αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό αργά το βράδυ και αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα στην κατοικία.

Εκεί εντόπισαν την 11χρονη να βρίσκεται μόνη της. Όταν τη ρώτησαν πού ήταν ο πατέρας της, το κορίτσι φέρεται να απάντησε ότι είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό προκειμένου να παρακολουθήσει ποδοσφαιρικό αγώνα.

Για την υπόθεση ενημερώθηκαν άμεσα οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, οι οποίες ανέλαβαν την προστασία και τη φροντίδα της ανήλικης.

Σε βάρος του πατέρα διερευνάται υπόθεση που αφορά το αδίκημα της κακομεταχείρισης παιδιού, ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη.

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