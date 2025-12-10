Έγινε και αυτό: Εργαζόμενη στην Ισπανία απολύθηκε επειδή πήγαινε στη δουλειά της... νωρίτερα

Απίστευτο κι όμως συνέβη! Μια 22χρονη εργαζόμενη στην Ισπανία απολύθηκε λόγω... υπερβάλλοντα ζήλου όσον αφορά το ωράριο της στη δουλειά.

Η εργαζόμενη παρά τις συστάσεις του αφεντικού της πήγαινε στη δουλειά 40 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη έναρξη του ωραρίου της.

Παρά το γεγονός ότι της είπαν ότι δεν επιτρεπόταν να ξεκινήσει την εργασία της πριν από την ώρα έναρξης των 7:30 π.μ., εκείνη το συνέχισε.

Το αφεντικό της έχασε την υπομονή του και την απέλυσε για σοβαρό παράπτωμα, υποστηρίζοντας ότι η επιμονή της να έρχεται νωρίς σήμαινε ότι στην πραγματικότητα δεν συνεισέφερε στην εταιρεία – απλώς αγνοούσε τις οδηγίες.

Η γυναίκα άσκησε έφεση στο Δικαστήριο Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Αλικάντε στην Ισπανία, επιμένοντας ότι η απόλυσή της ήταν αδικαιολόγητη.

Μερικές μέρες, μάλιστα, προσπαθούσε να συνδεθεί μέσω της εταιρικής εφαρμογής πριν φτάσει στο γραφείο.

Ο εργοδότης της την κατηγόρησε επίσης για μια ξεχωριστή παραβίαση εμπιστοσύνης: την πώληση μιας χρησιμοποιημένης μπαταρίας εταιρικού αυτοκινήτου χωρίς άδεια.

Το δικαστήριο δήλωσε ότι αυτό ενίσχυε το μοτίβο ανειλικρίνειας.

Στην απόφασή του, το δικαστήριο τάχθηκε υπέρ της εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι το πρόβλημα δεν ήταν η «υπερβολική της συνέπεια».

Η πεισματική της άρνηση να υπακούει στους κανόνες του χώρου εργασίας συνιστούσε σοβαρή παραβίαση σύμφωνα με το Άρθρο 54 του Ισπανικού Εργατικού Κώδικα, αποφάνθηκε το δικαστήριο.