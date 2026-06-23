Έγινε και αυτό: Φωτιές ακόμα και στη Γροιλανδία - Δύο μέτωπα μέσα σε μία εβδομάδα

Ανησυχία εκφράζουν οι επιστήμονες μετά από δύο φωτιές που σημειώθηκαν σε διάστημα μίας εβδομάδας στο αρκτικό νησί της Γροιλανδίας στις αρχές αυτού του μήνα.

Δορυφορικές εικόνες κατέγραψαν ότι πυρκαγιά έκαιγαν κοντά στο Sisimiut, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γροιλανδίας και ένα δημοφιλές τουριστικό κέντρο, στις 14 και 15 Ιουνίου, ενώ μια δεύτερη φωτιά έπληξε το Kujalleq, στο νότιο άκρο του νησιού, στις 17 Ιουνίου.

Ενώ το μεγαλύτερο μέρος της Γροιλανδίας καλύπτεται από τεράστια στρώματα πάγου και πυκνούς παγετώνες, ένα σημαντικό μέρος της καλύπτεται από τούνδρα. Παρότι, οι πυρκαγιές σε αυτές τις περιοχές αποτελεί σπάνιο φαινόμενο, γίνεται όλο και πιο συχνά.

«Οι πυρκαγιές βλάστησης σε υψηλά βόρεια γεωγραφικά πλάτη είναι πιο συνηθισμένες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο», δήλωσε ο Δρ. Μαρκ Πάρινγκτον, ανώτερος επιστήμονας στην Υπηρεσία Παρακολούθησης Ατμόσφαιρας Copernicus.

Η Σόνια Ντίαζ, επιστήμονας στη Μονάδα Έρευνας Περιβαλλοντικών Αλλαγών του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι, η οποία διεξήγαγε έρευνα πεδίου στη Γροιλανδία μετά από μια μεγάλη πυρκαγιά το 2019, δήλωσε ότι η χρονική στιγμή δεν ήταν ασυνήθιστη, αλλά ότι ένιωθε «αρκετά άγρια» να βλέπει το νησί να καίγεται τόσο νωρίς μέσα στο έτος.

«Οι υγρές συνθήκες και το χιόνι δεν ευνοούν την ανάφλεξη και την εξάπλωση της πυρκαγιάς», είπε. «Οι συνθήκες πρέπει να είναι αρκετά ζεστές και ξηρές», πρόσθεσε.

Ο Ινουνγκουάκ Έιγκιλ Λούντμπλαντ, διευθυντής έκτακτης ανάγκης για τον δήμο Κεκκάτα, στον οποίο περιλαμβάνεται και το Σισιμίουτ, δήλωσε ότι οι πυρκαγιές εκεί ξέσπασαν αφού «κάποιος χρησιμοποίησε τη φωτιά απερίσκεπτα. Δεν είχαμε πολύ χιόνι αυτόν τον χειμώνα και στη συνέχεια πολύ λίγες βροχοπτώσεις, γι' αυτό και έχουμε πολύ ξηρό έδαφος».

Ο Μίκι Σικέμσεν, διευθυντής έκτακτης ανάγκης του δήμου Κουγιάλεκ, δήλωσε ότι η άμεση αιτία της πυρκαγιάς εκεί δεν είναι ακόμη γνωστή, αλλά πρόσθεσε: «Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν ασυνήθιστα ξηρές φέτος και δεν έχουμε βιώσει σημαντικές βροχοπτώσεις από τον Μάιο, γεγονός που έχει αφήσει τη βλάστηση πολύ ξηρή και εξαιρετικά εύφλεκτη».

Ο ανθρωπολόγος Πέλε Τέισνερ, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Γροιλανδίας, δήλωσε ότι η ξηρότητα του εδάφους σημαίνει ότι «θα μπορούσαν να αναμένονται περισσότερες πυρκαγιές».

Όπως αναφέρει ο Guardian, η κλιματική αλλαγή έχει θερμάνει την Αρκτική τέσσερις φορές πιο γρήγορα από ό,τι στον υπόλοιπο πλανήτη. Ο Πάρινγκτον δήλωσε ότι είναι «δύσκολο» να προσδιοριστεί γιατί οι τελευταίες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν νωρίτερα από το συνηθισμένο, αλλά ότι τα δεδομένα του Copernicus έδειξαν «ασυνήθιστα υψηλές» θερμοκρασίες αέρα που θα μπορούσαν να κάνουν τη βλάστηση πιο εύφλεκτη. «Ωστόσο, οι πυρκαγιές χρειάζονται ακόμα μια πηγή ανάφλεξης», είπε.

Οι πυρκαγιές που καίνε έδαφος στην αρκτική τούνδρα μπορούν να απελευθερώσουν μεγάλες ποσότητες άνθρακα στην ατμόσφαιρα, επιταχύνοντας την θέρμανση του πλανήτη που βοηθά στην εξάπλωση των πυρκαγιών.

Αν και οι πυρκαγιές στη Γροιλανδία είναι μικρές σε σχέση με τα παγκόσμια πρότυπα, η έρευνα του Ντίαζ υποδηλώνει ότι ο άνθρακας που απελευθερώνεται ανά τετραγωνικό μέτρο είναι πολύ υψηλότερος από ό,τι είχε αναφερθεί προηγουμένως για άλλες πυρκαγιές στην τούνδρα.