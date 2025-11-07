Έγινε και αυτό: Πού βρίσκεται το Airbnb που προσφέρει διαμονή σε αχυρώνα παρέα με πόνι

Μια ιδιαίτερη ιδέα που ξεκίνησε μέσα στην πανδημία και συνεχίστηκε λόγω ζήτησης είχε η 28χρονη Μπρίτανι Σπάρχαμ. Μετέτρεψε τον αχυρώνα της στο χωριό Θέργκερτον (Thurgarton) στην κομητεία Νότιγχαμσαϊρ της Αγγλίας σε Airbnb και συμπεριέλαβε στην εμπειρία της διαμονής και το πόνι της, τον Μπάζιλ!

Η ρουστίκ ιδιοκτησία συνορεύει με τον σταύλο και η Μπρίτανι δημιούργησε μία πόρτα, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να αλληλεπιδρούν με τον τετράποδο «γείτονά» τους.

Ο αχυρώνας έχει μεγάλη επιτυχία στους λάτρεις των ζώων που επιθυμούν να περάσουν τα βράδια τους με το 12χρονο πόνι Σέτλαντ έναντι 180 λιρών ανά διανυχτέρευση.

Το ενοικιαζόμενο κατάλυμα, που βρίσκεται στο χώρο ενός αρχοντικού του 17ου αιώνα, απαιτεί κράτησε για τουλάχιστον δύο διανυκτερεύσεις ξεκινώντας από 360 λίρες.

«Ο Μπάζιλ δέχεται πολλή προσοχή»

Η ιδιοκτήτριά του δήλωσε στην βρετανική Express: «Στην αρχή είχαμε την ιδέα να νοικιάσουμε το βοηθητικό κτίριο, καθώς υπήρχε μια τεράστια αύξηση ανθρώπων που αναζητούσαν καταλύματα λόγω της Covid.

Αλλά με τον στάβλο του Μπάζιλ ακριβώς δίπλα, σκεφτήκαμε γιατί να μην κάνουμε κάτι πραγματικά μοναδικό και να ανοίξουμε την πόρτα ανάμεσα στα δύο δωμάτια, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να βλέπουν τον Μπάζιλ».

«Και για τον Μπάζιλ τα πάει καλά, καθώς έχει πάντα παρέα και δέχεται πολλή προσοχή. Ο Μπάζιλ είναι πολύ ήρεμος άνθρωπος. Λατρεύει να παίζει με τους φίλους του στο χωράφι κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά ενθουσιάζεται επίσης πολύ όταν επιστρέφει στον στάβλο του το βράδυ.»

Οι παροχές του αχυρώνα

Ο αχυρώνας είναι εξοπλισμένος με κουζίνα, μπάνιο, διπλό κρεβάτι και κουκέτες, που μπορούν να φιλοξενήσουν έως και τέσσερις επισκέπτες. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν ένα ανοιχτό εξωτερικό τζάκι με ψησταριά και μια εξωτερική καλύβα tiki, ενώ παράλληλα κάνουν χαλαρούς περιπάτους στη γέφυρα για να παρατηρήσουν τις αγελάδες, τα πρόβατα και τα άλογα.

Μετά από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από προηγούμενους επισκέπτες, η δημοτικότητα του στάβλου έχει αυξηθεί κατακόρυφα, με την Μπρίτανι να αποκαλύπτει ότι μερικές φορές είναι πλήρως κλεισμένοι ένα χρόνο νωρίτερα.

Ενώ οι επισκέπτες δεν μπορούν να ταΐσουν τον Μπάζιλ, παρέχονται εργαλεία περιποίησης για το βούρτσισμα και είναι ευπρόσδεκτοι να βοηθήσουν με την εκκαθάριση του στάβλου του, εάν το επιθυμούν.

Η καταχώρηση στο Airbnb προειδοποιεί ακόμη ότι η κοινή χρήση καταλύματος με ένα άλογο μπορεί να περιλαμβάνει περιστασιακούς ήχους και οσμές.

«Οι αντιδράσεις είναι ανάμεικτες, ο κόσμος πιστεύει ότι μπορεί να μυρίζει ή να είναι πολύ θορυβώδες, αλλά όλοι όσοι μένουν το λατρεύουν. Πολλοί άνθρωποι έχουν ερωτευτεί τον θρασύ χαρακτήρα του Μπάζιλ και επιστρέφουν συχνά, μερικοί επισκέπτες που έχουμε φιλοξενήσει έχουν επιστρέψει επτά ή οκτώ φορές όλα αυτά τα χρόνια. Τον έχουμε εδώ και πάνω από 10 χρόνια, από τότε που ήταν μόλις δύο ετών, οπότε είναι ένα πολύ αγαπημένο και σεβαστό μέλος της οικογένειάς μας», εξηγεί η Μπρίτανι.