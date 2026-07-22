Έγινε του «Ταρζάν» στην Ινδία: Λεοπάρδαλη επιτέθηκε σε ταμία, αλλά ήταν έτοιμος για «σαφάρι»

Μία λεοπάρδαλη που ξαμολήθηκε σε πόλη της Ινδίας έσπειρε τον πανικό, ενώ σε ένα σκηνικό που θυμίζει τον «Ταρζάν» της Disney, εισέβαλε σε κατάστημα αλκοολούχων ποτών και επιτέθηκε στον υπάλληλο, με κάμερες ασφαλείας να καταγράφουν την σοκαριστική επίθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Τονταραϊσίνγκ, όταν το άγριο αιλουροειδές, που είχε ήδη προκαλέσει αναστάτωση στην πόλη, όρμησε μέσα στο κατάστημα και ρίχτηκε πάνω στον 25χρονο ταμία.

Στο βίντεο φαίνεται η λεοπάρδαλη να πηδάει στο εσωτερικό του καταστήματος και να επιτίθεται στον νεαρό, ο οποίος όμως αμύνεται σθεναρά. Για μερικές στιγμές παλεύουν σώμα με σώμα, μέχρι που ο 25χρονος καταφέρνει να απωθήσει το ζώο, να περάσει πίσω από τον πάγκο και να βγει τρέχοντας από το κατάστημα.

Πανικός από τη λεοπάρδαλη

Πριν απομακρυνθεί, πρόλαβε να κατεβάσει το μεταλλικό ρολό, εγκλωβίζοντας τη λεοπάρδαλη στο εσωτερικό του καταστήματος. Το άγριο ζώο συνέχισε να κινείται νευρικά μέσα στον χώρο, ρίχνοντας στο πάτωμα κιβώτια και μπουκάλια, πριν τελικά κρυφτεί κάτω από τον πάγκο.

Διαβάστε ακόμα: «Θέλω, αλλά δεν μπορώ»: Ο Μαμντάνι επανέρχεται στο θέμα της σύλληψης Νετανιάχου

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το ίδιο ζώο είχε επιτεθεί νωρίτερα το πρωί και σε έναν εθελοντή δασοπροστασίας, ο οποίος είχε σπεύσει να ερευνήσει αναφορές κατοίκων για την παρουσία λεοπάρδαλης στην περιοχή.

Συνολικά τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το κατάστημα και εκκένωσαν την κεντρική αγορά για λόγους ασφαλείας.

Ακολούθησε επιχείρηση διάρκειας περίπου πέντε ωρών, με τη συμμετοχή ειδικών της άγριας ζωής, οι οποίοι κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν το ζώο με ηρεμιστικό βέλος.