Εγκεφαλοφάγος αμοιβάδα «σαρώνει» πολιτεία στην Ινδία: Δεκάδες τα κρούσματα στην Κεράλα

Την παραμονή του Ονάμ, του πιο χαρούμενου φεστιβάλ στην πολιτεία Κεράλα της Ινδίας, η 45χρονη Σομπάνα κειτόταν τρέμοντας στο πίσω μέρος ενός ασθενοφόρου, χάνοντας τις αισθήσεις της, ενώ η οικογένειά της την μετέφερε εσπευσμένα σε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο.

Μόλις λίγες μέρες νωρίτερα, η γυναίκα από την κάστα των Δαλίτ (παλαιότερα γνωστοί ως «απαράβατοι»), που ζούσε από την εμφιάλωση χυμών φρούτων σε ένα χωριό της επαρχίας Μαλαπουράμ, είχε παραπονεθεί για ζάλη και υψηλή αρτηριακή πίεση, χωρίς να υπάρχει λόγος ανησυχίας. Οι γιατροί της έγραψαν χάπια και την έστειλαν στο σπίτι της.

Όμως η κατάστασή της επιδεινώθηκε με τρομακτική ταχύτητα: η αδιαθεσία έδωσε τη θέση της στον πυρετό, ο πυρετός σε έντονο ρίγος, και στις 5 Σεπτεμβρίου – την κύρια ημέρα του φεστιβάλ – η Σομπάνα πέθανε.

Άνδρας σε οικοδομή στην Ινδία | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA

Ινδία: Ποια είναι η εγκεφαλοφάγος αμοιβάδα

Ο ένοχος ήταν το Naegleria fowleri – κοινώς γνωστό ως αμοιβάδα που τρώει τον εγκέφαλο – μια λοίμωξη που συνήθως μεταδίδεται μέσω της μύτης σε γλυκό νερό και είναι τόσο σπάνια που οι περισσότεροι γιατροί δεν συναντούν ποτέ μια τέτοια περίπτωση σε όλη τους την πορεία.

«Ήμασταν ανίκανοι να τη σταματήσουμε. Μάθαμε για την ασθένεια μόνο μετά το θάνατο της Σομπάνα», λέει η Ατζίθα Καθιραντάθ, ξαδέλφη του θύματος και εξέχουσα κοινωνική λειτουργός.

Στην Κεράλα, φέτος, περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχουν διαγνωστεί και 19 έχουν πεθάνει από την εγκεφαλοφάγα αμοιβάδα. Οι ασθενείς κυμαίνονται από ένα τρίμηνο μωρό έως έναν 92χρονο άνδρα.

Αυτός ο μονοκύτταρος οργανισμός, που συνήθως τρέφεται με βακτήρια σε ζεστό γλυκό νερό, προκαλεί μια σχεδόν θανατηφόρα εγκεφαλική λοίμωξη, γνωστή ως πρωτοπαθής αμοιβαδική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα (PAM). Εισέρχεται μέσω της μύτης κατά τη διάρκεια του κολύμβησης και καταστρέφει γρήγορα τον εγκεφαλικό ιστό.

Η Κεράλα άρχισε να εντοπίζει κρούσματα το 2016, μόλις ένα ή δύο το χρόνο, και μέχρι πρόσφατα σχεδόν όλα ήταν θανατηφόρα. Μια νέα μελέτη διαπίστωσε ότι από το 1962 έχουν αναφερθεί μόνο 488 κρούσματα παγκοσμίως, κυρίως στις ΗΠΑ, το Πακιστάν και την Αυστραλία. Και το 95% των θυμάτων έχει πεθάνει από την ασθένεια.

Ωστόσο, στην Κεράλα, η επιβίωση φαίνεται να βελτιώνεται: πέρυσι υπήρξαν 39 κρούσματα με ποσοστό θνησιμότητας 23% και φέτος έχουν αναφερθεί σχεδόν 70 κρούσματα με ποσοστό θνησιμότητας περίπου 24,5%. Οι γιατροί λένε ότι η αύξηση των αριθμών αντανακλά την καλύτερη ανίχνευση, χάρη στα υπερσύγχρονα εργαστήρια.

Deadly “Brain-Eating Amoeba” Outbreak Reported in India



Authorities in Kerala state have confirmed dozens of infections with Naegleria fowleri — an amoeba that lives in warm freshwater and can enter the body through the nose while swimming.



Once in the brain, it causes primary… pic.twitter.com/D07pSBywY1 — NEXTA (@nexta_tv) September 18, 2025

«Οι περιπτώσεις αυξάνονται, αλλά οι θάνατοι μειώνονται. Οι εντατικές εξετάσεις και η έγκαιρη διάγνωση έχουν βελτιώσει την επιβίωση - μια στρατηγική μοναδική για την Κεράλα», δήλωσε ο Aravind Reghukumar, επικεφαλής των μολυσματικών ασθενειών στο Ιατρικό Κολλέγιο και Νοσοκομείο στο Thiruvananthapuram, την πρωτεύουσα της πολιτείας. Η έγκαιρη ανίχνευση επιτρέπει την εξατομικευμένη θεραπεία: ένα κοκτέιλ φαρμάκων αντιμικροβιακών και στεροειδών που στοχεύουν την αμοιβάδα μπορεί να σώσει ζωές.

Οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει περίπου 400 είδη ελεύθερων αμοιβάδων, αλλά μόνο έξι είναι γνωστό ότι προκαλούν ασθένειες στον άνθρωπο - συμπεριλαμβανομένων των Naegleria fowleri και Acanthamoeba, οι οποίες μπορούν να μολύνουν τον εγκέφαλο. Στην Κεράλα, τα εργαστήρια δημόσιας υγείας μπορούν πλέον να ανιχνεύσουν τους πέντε κύριους παθογόνους τύπους, σύμφωνα με αξιωματούχους.

