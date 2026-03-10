Εγκλωβισμένη στην Αυστραλία η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν

Η ιρανική γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου έχει ουσιαστικά «εγκλωβιστεί» στην Αυστραλία, καθώς καμία χώρα δεν είναι διατεθειμένη να δεχτεί τη διέλευσή της για την επιστροφή στο Ιράν, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο CNN Sports.

Αν και θεωρούνταν ότι κατευθύνονταν προς το αεροδρόμιο την Τρίτη καθώς είχε αναχωρήσει το λεωφορείο της ομάδας με κατεύθυνση προς αυτό, η αθλητική δημοσιογράφος Ράχα Πουρμπάχς δήλωσε στο CNN Sports ότι η αποστολή δεν μπόρεσε τελικά να αναχωρήσει από τη χώρα.

Η Πουρμπάχς, που εργάζεται για το Iran International TV, πρόσθεσε ότι ακόμη δύο μέλη της ομάδας -μία παίκτρια και ένας προπονητής- έχουν επίσης ζητήσει άσυλο.

Υπενθυμίζεται ότι πέντε παίκτριες που έλαβαν ανθρωπιστικές βίζες από την αυστραλιανή κυβέρνηση νωρίτερα την Τρίτη.

Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας εκτιμάται ότι θα παραμείνουν στο Σίδνεϊ για τη νύχτα.

Υπενθυμίζεται ότι ιρανική γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου βρίσκεται στην Αυστραλία μετά τη συμμετοχή της στο Κύπελλο Ασίας Γυναικών και υπάρχουν φόβοι ότι οι παίκτριες θα αντιμετωπίσουν τιμωρία όταν επιστρέψουν στο Ιράν, επειδή παρέμειναν σιωπηλές κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου της χώρας τους την περασμένη εβδομάδα.