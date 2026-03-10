Διχασμένοι εμφανίζονται οι Ιρανοί για την επιλογή του γιου του Αλί Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, ως νέου Ανώτατου Ηγέτη, την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Σε πλατείες συγκεντρώνονται για να φωνάξουν την υποστήριξή τους στον νέο επικεφαλής του καθεστώτος, στο παρασκήνιο, ωστόσο, φουντώνει το κύμα οργής για άλλο έναν - όπως διαφαίνεται - καταπιεστικό Χαμενεΐ.

Παρά τους συνεχείς βομβαρδισμούς, αρκετός ήταν ο κόσμος που συγκεντρώθηκε σε κεντρικά σημεία της Τεχεράνης για να πανηγυρίσει τη διαδοχή του Αλί Χαμενεΐ από την σκιά του, τον γιο του.

Κρατώντας παλάκ με συνθήματα αλλά και πορτρέτα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, φώναζαν «Θάνατος στην Αμερική», «Θάνατος στο Ισραήλ».

Οι εικόνες αυτές, ωστόσο, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με 9 μέρες νωρίτερα, όταν Ιρανοί εθεάθησαν να συνωστίζονται στους δρόμους για να γιορτάσουν τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ. Πολλοί στο εσωτερικό της χώρας κατηγορούν τον εκλιπόντα κληρικό για τρεις δεκαετίες καταστολής, συμπεριλαμβανομένων των δολοφονιών χιλιάδων διαδηλωτών στις αιματηρές καμπάνιες κατά των αντικυβερνητικών συγκεντρώσεων.

Ώρες πριν από την ανακοίνωση του ονόματος του νέου Ανώτατου Ηγέτη, βίντεο στα social media φάνηκαν να δείχνουν κόσμο στην Τεχεράνη να φωνάζουν «Θάνατος στον Μοτζτάμπα» - διαφαινόταν ως ο διάδοχος.

Και παρότι από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έχει επιβληθεί διακοπή του διαδικτύου, ορισμένοι Ιρανοί εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους μέσω μηνυμάτων.

«Ο κόσμος περιμένει να δει εάν θα τον δολοφονήσει ο Τραμπ, αφού είπε πως αν δεν του αρέσει ο νέος ηγέτης, θα τον σκοτώσει» δήλωσε ο 21χρονος Nima, από τη γενέτειρα των Χαμενεΐ, Μασχάντ.

«Είναι γνωστός για ένα πράγμα» συμπλήρωσε, σύμφωνα με τον Guardian, «είναι ακόμα πιο συντηρητικός από τον πατέρα του, λόγω των ισχυρών δεσμών του με την παραστρατιωτική ομάδα Basij και τους Φρουρούς της Επανάστασης».

Κατά τον ίδιο, το καθεστώς θα γίνει «ακόμα πιο καταπιεστικό» υπό την ηγεσία του.

Ένας δεύτερος αντικυβερνητικός διαδηλωτής, ο 26χρονος Farzad, με βάση την Τεχεράνη, ενημέρωσε πως οι δυνάμεις του καθεστώτος έχουν βγει στους δρόμους εδώ και ένα 24ωρο και φωνάζουν «Ο Θεός είναι μεγάλος».

«Φαίνεται λες και έχουν πάρει στεροειδή γιατί ο θάνατος του Χαμενεΐ και των μελών της οικογένειάς του τους έχει εξαγριώσει» σημείωσε και συνέχισε: «Έχασε την οικογένειά του και θα σίγουρα θα θεωρήσει (σ.σ. ο Μοτζτάμπα) τους διαδηλωτές ως υπεύθυνους για τον πόλεμο».

Σημειώνεται πως στα κοινά χτυπήματα των Αμερικανών και του Ισραήλ σκοτώθηκε ο Ανώτατος Ηγέτης, αλλά και η σύζυγός του - εκείνη υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του - και άλλα μέλη της οικογένειάς τους.

Ο ίδιος διαδηλωτής εκτίμησε πως η επιλογή του θέλει να δείξει στον Τραμπ πως «δεν υποχωρούμε. (...) Αυτός ο πόλεμος θα διαρκέσει για καιρό, και δεν σκοπεύουμε να διαδηλώσουμε κάτω απ΄αυτές τις επιθέσεις και τους Basijis να κυκλοφορούν με ποδήλατα, τυφλωμένοι από την εξουσία».