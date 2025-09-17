Εγκρίθηκε η εθελοντική επιστράτευση γυναικών στην Κύπρο - H διάρκεια της θητείας

Ένα νέο κεφάλαιο για την Εθνική Φρουρά ανοίγει με την έγκριση του διατάγματος για την εθελοντική στράτευση γυναικών, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου, Βασίλης Πάλμας, μετά το πέρας του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αφορά τις κλάσεις 2017–2025, με την κατάταξη να έχει προγραμματιστεί για τις 30 και 31 Οκτωβρίου.

«Η άμυνα και η ασφάλεια είναι συλλογική υπόθεση, στην οποία κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να συνεισφέρει ισότιμα», τόνισε ο Υπουργός, προσθέτοντας πως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναγνωρίζει τον ρόλο των γυναικών και ενισχύει την ισότητα των φύλων.

Εθελοντική θητεία

Ο θεσμός της στράτευσης είναι αποκλειστικά εθελοντικός, και όπως διευκρίνισε ο κ. Πάλμας, δεν προβλέπονται ειδικά οικονομικά ή άλλα κίνητρα για την ενθάρρυνση συμμετοχής. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν έχουμε ψευδαισθήσεις ότι θα υπάρξει πληθώρα ενδιαφέροντος», ωστόσο προτεραιότητα της Κυβέρνησης είναι να δοθεί η δυνατότητα στις γυναίκες να επιλέξουν να υπηρετήσουν, εάν το επιθυμούν.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο παροχής κινήτρων στο μέλλον, σημείωσε πως το θέμα εξετάστηκε, αλλά απορρίφθηκε για λόγους ισότητας. «Αν προβλέπαμε επίδομα 500€ για τις γυναίκες και 150€ για τους άνδρες, θα δημιουργούσαμε μια νέα ανισότητα», εξήγησε. Το διάταγμα, όπως είπε, παραμένει σε απλή μορφή, με περιθώριο τροποποιήσεων στο μέλλον.

Κατάταξη και εκπαίδευση

Η κατάταξη θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λεμεσού (ΚΕΝ), το οποίο κρίθηκε ως ο καταλληλότερος χώρος. Από εκεί και έπειτα, κάθε γυναίκα θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μονάδα προτίμησης. Το αιτήματα ένταξης θα γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού.

Η διάρκεια της θητείας θα κυμαίνεται από 6 έως 14 μήνες, με ελάχιστη διάρκεια υπηρεσίας τους 6 μήνες, ώστε να θεωρείται ολοκληρωμένη. Η εκπαίδευση των γυναικών θα είναι ισότιμη με αυτή των ανδρών, χωρίς καμία διαφοροποίηση στο περιεχόμενο ή τις απαιτήσεις.

«Δεν υστερούν σε τίποτα οι γυναίκες»

Ο κ. Πάλμας υπογράμμισε ότι η Εθνική Φρουρά έχει ήδη γυναίκες σε ενεργή επαγγελματική υπηρεσία, ως ΣΥΟΠ, υπαξιωματικοί και αξιωματικοί, οι οποίες έχουν αποδείξει ότι δεν υστερούν σε τίποτα σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους.

Οι ημερομηνίες εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα ανακοινωθούν σύντομα, με την Υπηρεσία Στρατολογίας να αναλαμβάνει τη σχετική διαδικασία.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, η Κυπριακή Δημοκρατία κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις και τη δημιουργία ενός πιο ισότιμου και σύγχρονου στρατεύματος.

Πηγή: omegalive.com.cy