Εγκρίθηκε η πρόταση του Νετανιάχου για κατάληψη της «πόλης της Γάζας»

Το κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε πρόταση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου που προβλέπει ο στρατός της χώρας να καταλάβει «την πόλη της Γάζας», ανέφερε προ ολίγου X ο Μπαράκ Ραβίντ, ισραηλινός ρεπόρτερ του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios και του CNN, επικαλούμενος πηγή του στην ισραηλινή κυβέρνηση την οποία δεν κατονόμασε.

🚨🚨🚨Israeli official tells me: The Israeli security cabinet approved Prime Minister Netanyahu's proposal for the occupation of Gaza city — Barak Ravid (@BarakRavid) August 8, 2025

Το σχέδιο, που προτάθηκε από τον Νετανιάχου και συζητήθηκε στη συνάντηση, περιλαμβάνει την περικύκλωση της πόλης της Γάζας και τη μετεγκατάσταση περίπου ενός εκατομμυρίου κατοίκων στο νότιο τμήμα του θύλακα.

Λίγη ώρα αργότερα, το γραφείο του Πρωθυπουργού του Ισραήλ ανακοίνωσε και επίσημα ότι το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε την πρόταση του Μπενιαμίν Νετανιάχου για την ήττα της Χαμάς. Στο πλαίσιο του σχεδίου, οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) θα προετοιμαστούν για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, ενώ θα παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό που βρίσκεται εκτός των εμπόλεμων ζωνών.

Η ανακοίνωση επισημαίνει την πρόθεση του Ισραήλ να συνδυάσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις με την υποστήριξη των αμάχων, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις συνέπειες του στρατιωτικού ενθουσιασμού για την περιοχή.

Κατά τη συνεδρίαση του συμβουλίου πραγματοποιήθηκαν μεγάλες διαδηλώσεις τόσο στην Ιερουσαλήμ, κοντά στο ισραηλινό πρωθυπουργικό γραφείο, εκεί όπου διεξαγόταν και η συνεδρίαση, όσο και στο Τελ Αβίβ, έξω από τα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος Λικούντ.

Εκατοντάδες διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν κατά του πολέμου στη Γάζα. Ζήτησαν την άμεση απελευθέρωση των ομήρων και απαίτησαν μία ολοκληρωμένη συμφωνία ειρήνης.

Η πόλη της Γάζας αποτελεί μέρος του 25% της Λωρίδας της Γάζας που οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δεν έχουν ακόμη κατακτήσει, μαζί με αρκετά στρατόπεδα προσφύγων στην κεντρική Γάζα.



Αυτές είναι περιοχές όπου το Ισραήλ πιστεύει ότι κρατούνται οι εναπομείναντες όμηροι, γι' αυτό και ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ, εξέφρασε την αντίθεσή του στην επιχείρηση που προωθεί ο Νετανιάχου, φοβούμενος ότι θα θέσει σε κίνδυνο τους εν λόγω αιχμαλώτους.



Σύμφωνα με το Channel 12, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Νετανιάχου ανέφερε ότι δεν έχει πρόθεση να «διαιωνίσει την παρουσία της Χαμάς», αλλά να «την νικήσει». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η παρούσα μέθοδος δεν έχει οδηγήσει στην απελευθέρωση των ομήρων και δεν πρόκειται να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο».