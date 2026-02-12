Νέα σχόλια σχετικά με την πνευματική του κατάσταση προκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στον Λευκό Οίκο, όταν για λίγα δευτερόλεπτα εκφράστηκε με ακατάληπτο τρόπο πριν επανέλθει κανονικά στη ροή του λόγου του.

US President Donald Trump is once again facing renewed health concerns after appearing to face speech difficulties at the White House on Wednesday (Feb 11). The 79-year-old Republican’s rivals did not miss the opportunity to mock his gibberish caught on camera during his address.… pic.twitter.com/yd5v25D3Mn — DNA (@dna) February 12, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε σε εκδήλωση όπου ο Αμερικανός πρόεδρος τιμήθηκε ως «Αδιαμφισβήτητος Πρωταθλητής του Άνθρακα», μετά την απόφασή του να δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να αξιοποιήσει κρατικά κονδύλια και να προχωρήσει σε συμβάσεις με στόχο την ενίσχυση της ηλεκτροπαραγωγής από άνθρακα.

«Είμαι περήφανος που επίσημα ονομάζω τον… αδιαμφφφφ…», είπε ο 79χρονος πρόεδρος, με τη φράση του να διακόπτεται για λίγα δευτερόλεπτα από ακατάληπτη ομιλία.

Στη συνέχεια, ανέκτησε τον ειρμό του και πρόσθεσε: «Τον αδιαμφισβήτητο πρωταθλητή του όμορφου, καθαρού άνθρακα».

Το στιγμιότυπο προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αρκετοί χρήστες σχολίασαν το συμβάν και διατύπωσαν απόψεις σχετικά με τη δημόσια εικόνα και την επικοινωνιακή του παρουσία.